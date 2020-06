Bonus lavoratori stagionali, l’indennità di 1000 euro è destinata ad arrivare in ritardo. Ecco i motivi e le ultime news.

Quando arriva il bonus 1000 euro stagionali? Se lo chiedono lavoratori e lavoratrici di questa particolare categoria, che in base a quanto previsto dal decreto rilancio hanno diritto a ricevere l’incentivo di maggio. Tuttavia le procedure e il successivo pagamento da parte dell’Inps, al momento procedono a rilento.

Cerchiamo di capire allora quando potrebbero arrivare questi soldi e quali sono i requisiti necessari per riceverli, visto che in molti ne hanno bisogno.

Bonus 1000 euro maggio stagionali: a chi spettano

Il bonus 1000 euro stagionali spetta a quei lavoratori dipendenti che lavorano nel turismo o negli stabilimenti termali, occupazioni tipicamente di stagione.

Questi lavoratori devono:

aver perso in modo involontario il lavoro fra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (avvenuta lo scorso 20 maggio con la pubblicazione in gazzetta ufficiale).

Non essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di Naspi quando è entrato in vigore il decreto.

L’importo del bonus spetta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati all’interno di attività che operano nel turismo o negli stabilimenti termali. Anch’essi devono possedere i requisiti prima citati, per avere accesso all’incentivo stanziato dal governo Conte e relativo al mese di maggio.

Bonus 1000 euro stagionali pagamento

Per quanto riguarda l’indennità da 1.000 euro agli stagionali, attualmente sul sito dell’inps non risultano avviate le procedure di pagamento. Tuttavia nella sezione delle indennità covid-19 Inps viene descritta la possibilità di chiedere i soldi per questi lavoratori che possiedono i requisiti. Non ci sono indicazioni certe sulla tempistica, ossia su quando l’incentivo sarà fruibile.

In altre parole non c’è ancora una data entro la quale arriveranno i soldi previsti per i lavoratori stagionali. Tuttavia visto che siamo già nella seconda metà di giugno il bonus 1.000 euro potrebbe arrivare anche a luglio data l’attuale assenza di comunicazioni certe.

Insomma, si preannuncia un’attesa ancora lunga per i lavoratori interessati dal provvedimento. Non certo il massimo in questo periodo di acute difficoltà economiche, dove chi ha perso il lavoro probabilmente faticherà a trovarne un altro. In ogni caso per avere tutte le altre informazioni e ricevere questo bonus potete sempre avvalervi dell’ausilio dei caf o di altri intermediari autorizzati.

Questa la situazione del bonus 1.000 euro di maggio previsto per i dipendenti stagionali e su quando arriva nelle loro tasche.

Bonus 600 euro stagionali assunti da cooperative

Sempre in riferimento ai lavoratori stagionali, ma con particolare riguardo a quelli assunti da cooperative, si segnalano le dichiarazioni del ministro del lavoro Nunzia Catalfo.

La ministra, in un intervento alla Camera, ha affermato: “il bonus 600 euro per gli stagionali assunti da cooperative verrà garantito dal fondo per il reddito di ultima istanza. Inoltre, con le disposizioni introdotte dal dl rilancio, non ci sono più problemi per il sostegno di nessun lavoratore stagionale del turismo”.

Tale chiarimento era necessario, visto che alcune categorie lavorative, come ad esempio i bagnini assunti da cooperative, non hanno ricevuto i 600 euro. Questo perché le cooperative non possiedono un proprio codice ateco, fra quelli indicati dalla circolare inps n.49, che elencava i beneficiari del bonus. Ma ora, stando alle dichiarazioni del ministro, il problema è stato risolto.

Quindi le categorie fino ad ora escluse dovrebbero ricevere le mensilità da 600 euro, come promesso dal governo ai lavoratori del turismo. Ora è davvero tutto per quanto riguarda i bonus spettanti agli stagionali, anche a quelli assunti da cooperative.

