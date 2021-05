Zucchine in padella al vino tenere dentro e croccanti fuori, per cucinare un contorno veloce da abbinare a secondi piatti di carne o pesce. Ricetta con foto passo passo.

Come cucinare un contorno di zucchine padella sfizioso? Ecco l’idea giusta per evitare di portare a tavola le solite zucchine trifolate. Vi lascio la ricetta con foto e i consigli per cuocere bene questo contorno estivo da gustare insieme a piatti di carni bianche arrosto, o in umido. Ma vi garantisco che è ottimo da abbinare anche ai secondi piatti a base di pesce, molluschi o crostacei.

Ingredienti per 2 persone:

4 zucchine piccole

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiai rasi di maggiorana fresca

mezzo bicchiere di vino bianco

sale q.b.

Tempo di preparazione: 10 minuti Tempo di cottura: 7 minuti

Come fare le zucchine sfiziose al vino

Lavate, eliminate le estremità, lasciate la buccia e tagliate le zucchine a bastoncini. Versate l’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente insieme alle zucchine e alla maggiorana.

Fatele saltare per 5 minuti a fiamma allegra. Poi abbassate la fiamma



Bagnate con il vino bianco, alzate la fiamma e mescolate. Fate sfumare per un paio di minuti scuotendo la padella.

Aggiustate di sale e saltate ancora un paio di volte le zucchine in padella al vino. Quindi spegnete il fuoco distribuite nei piatti e servite. Buon appetito!!!

Consigli e varianti

Scegliete zucchine italiane che hanno buccia sottile e tesa e polpa più tenera e dolce. Sono di piccole dimensioni e sono ideali per cotture in umido e lessate. Se non le trovate, optate per zucchine di media grandezza calcolando comunque il peso totale di 100/150 gr. a persona.

VEDI ANCHE: Zucchine varieta ricette e tutti i modi per cucinarle

Usate la maggiorana fresca tritata al momento piuttosto che quella secca.

E infine, fate attenzione ai tempi di cottura: le zucchine devono risultare croccanti fuori e tenere e dolci all’interno. Quindi fiamma vivace e pochi minuti di cottura facendo attenzione che le vostre zucchine in padella non brucino.