Zucchine, tutto quello che c’è da sapere. Dall’acquisto ai modi di cucinarle e mangiarle (anche crude), proprietà e controindicazioni.

La zucchina, o zucchino, è un ortaggio diffusissimo nelle tavole di tutte le regioni italiane. Le zucchine si prestano per essere cucinate in mille modi e vengono considerate da tutti una verdura gustosa e dietetica. Preparare ricette veloci con le zucchine è davvero facile, senza mai rinunciare al gusto.

Cotte al vapore e condite con un filo d’olio, trifolate in padella, da sole o come condimento per la pasta, le zucchine sono presenti in tantissime ricette. I fiori di zucchina poi sono una vera prelibatezza. E non dimentichiamo che le zucchine si possono mangiare anche crude e si possono usare addirittura nella preparazione di alcuni dolci!

Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulle zucchine.

Che cosa sono le zucchine e da dove vengono

La zucchina (detta anche zucchino) è il frutto della “Cucurbita pepo”, una pianta appartenente alla famiglia delle Curcubitaceae, come cetrioli, meloni e cocomeri. La pianta della zucchina è originaria dell’America centrale. Ha foglie larghe, grosse e dentellate e cresce in maniera strisciante o rampicante.

Generalmente la buccia delle zucchine è sottile, liscia, di colore verde. Le più comuni sono verde scuro, ma ne esistono anche di verde chiaro e gialle. La polpa, bianca, è molto acquosa e contiene piccoli semi. Il fiore, di colore arancione acceso, è una vera prelibatezza e viene consumato impanato e fritto oppure farcito.

Le diverse varietà di zucchine. Quali zucchine compriamo?

Le zucchine non sono tutte uguali, ne esistono infatti differenti varietà, alcune facili da trovare al supermercato o dal fruttivendolo, altre più rare e legate alla regione in cui vengono coltivate. Vediamo quali sono le principali varietà di zucchine e quali sono le ricette a cui si prestano meglio:

Zucchina verde di Milano

Di forma allungata e colore verde scuro, è la tipica zucchina che tutti conoscono. Si può preparare davvero in tutti i modi: grigliata, marinata, al vapore, aggiunta alla pasta o al minestrone e nelle frittate

Zucchino romanesco

Sono le zucchine tipiche del Lazio, ma si trovano facilmente anche in altre regioni. Sono più chiare delle verdi di Milano e in genere vengono vendute con il fiore attaccato, che si può cucinare fritto o farcito.

Zucchina “trombetta”

È la tipica zucchina coltivata in Liguria, dalla caratteristica forma che ricorda appunto una trombetta. La sua polpa è dolce e delicata ma al contempo molto saporita. Si presta per essere preparata in moltissime ricette ed è ottima anche cruda.

Zucchine a buccia bianca o gialla

Sono zucchine dalla forma allungata, ma il loro sapore è più dolce rispetto alle zucchine scure. Sono perfette per preparare spaghetti di zucchine, crocchette, frittate e torte salate.

Zucchine tonde

Per via della loro forma sono zucchine perfette per essere preparate ripiene. Tra le zucchine tonde si trovano la “tonda di Piacenza”, di colore scuro, la “tonda di Nizza”, più chiara e appiattita alle estremità e la “Tonda di Firenze”.

Zucchine patissone e zucchine eccentriche

Sono zucchine più rare, ma si possono trovare nei negozi più forniti. Dalle forme varie, come piccole zucche, hanno un gusto più deciso di quello delle zucchine comuni.

Come cucinare le zucchine: le ricette

Come abbiamo detto, le zucchine si possono cucinare davvero in moltissimi modi. In generale è bene preferire cotture brevi, in modo che la zucchina non perda troppa consistenza e mantenga intatte le proprietà nutritive. Si va dalle semplici zucchine al vapore o lesse alle zucchine al forno o alle zucchine grigliate.

Davvero gustose sono poi le zucchine ripiene, e se vogliamo preparare un piatto veloce ma gustoso possiamo optare per le zucchine in padella, condite con olio, aglio e prezzemolo. Un po’ più di tempo richiede invece la parmigiana di zucchine, gustosissima.

Le zucchine sono poi molto usate per condire la pasta, ottimi ad esempio sono gli spaghetti con zucchine e zafferano, ma spesso si usano le zucchine come contorno o anche come antipasto.

Le zucchine sono anche uno dei principali ingredienti del minestrone, che in estate è buonissimo freddo, alla genovese. Infine, le zucchine si possono usare anche per preparare dolci, torte e muffin: tritate finemente danno grande sofficità e sono perfette per sostituire le uova nelle ricette vegane.

Come scegliere e come conservare le zucchine

Quando acquistiamo le zucchine dobbiamo fare attenzione al loro aspetto: le zucchine devono presentarsi sode e non flessibili, e se è presente anche una leggera peluria significa che sono molto fresche. Le zucchine sono ortaggi piuttosto delicati e normalmente non si conservano molto a lungo.

Se si tengono al caldo e alla luce tendono a deteriorarsi in fretta, è quindi meglio conservarle sempre in frigorifero, magari avvolte da un canovaccio di cotone. In questo modo dureranno almeno 5-6 giorni. Inoltre, se abbiamo bisogno di conservarle a lungo, le zucchine si possono congelare. Sarà sufficiente tagliarle a fette o a dadini, chiuderle in un sacchettino e metterle nel freezer.

Le zucchine si possono mangiare crude?

Abbiamo visto i tanti usi delle zucchine cotte, ma le zucchine sono ottime anche crude. Oggi si trovano in commercio tutto l’anno ma ricordiamo che si tratta di un ortaggio estivo. Ecco quindi che un piatto fresco preparato con zucchine crude è davvero perfetto soprattutto in estate. Per assaporarle crude è meglio scegliere zucchine molto fresche e tenere.

Si possono preparare marinate, perfette come antipasto sfizioso o come contorno, oppure tagliate sottili e aggiunte a un’insalata. Infine, se avete un estrattore, le zucchine crude si possono aggiungere anche in un estratto di verdura, ottimo soprattutto in estate.

Le proprietà delle zucchine

La zucchina è un ortaggio molto poco calorico. Contiene infatti molta acqua, come i cetrioli. Per questo è adatta nelle diete ipocaloriche (ovviamente se non condita con troppi grassi). Le zucchine apportano 11 kcal per ogni 100 g di prodotto (46% sono carboidrati, 46% proteine e 8% grassi). Sono inoltre molto ricche di antiossidanti, vitamine (vitamina A e vitamina C) e sali minerali (potassio, fosforo, calcio, sodio e ferro). Le zucchine sono considerate tra gli ortaggi più digeribili e sono quindi ottime anche in qualsiasi regime alimentare.

Alcune curiosità sulle zucchine

Le zucchine furono importate in Europa dopo la scoperta dell’America, nel XVI secolo e si diffusero soprattutto in Italia, dove ancora oggi sono ampiamente coltivate. Di fatto le zucchine sono zucche che vengono raccolte quando non sono ancora del tutto mature. Se le zucchine si lasciano crescere sulla pianta maturano fino a diventare zucche e raggiungono dimensioni ragguardevoli, ma la loro polpa diventa piuttosto dura, la buccia coriacea e i semi troppo grandi per essere commestibili.

