Quali sono i migliori modi per cucinare la rapa bianca? Vi sarà capitato di vedere al supermercato cesti pieni di rape e lasciarle dove sono perché non avevate idea di cosa farci. Ecco la buona notizia: le rape bianche costano poco, rendono molto e si possono cucinare in tantissimi modi! Vogliamo aiutarvi con un po’ di consigli idee e ricette per cuocere le rape.

Rapa bianca e sedano rapa sono la stessa cosa?

Facciamo per prima cosa un po’ di chiarezza: la famiglia delle rape conta numerose varietà, fra le quali si conta quella bianca tonda. Il sedano rapa (o “sedano di Verona”) ha una polpa dall’aspetto simile alla rapa bianca, ma in realtà appartiene, appunto, alla famiglia del sedano. Si tratta quindi di due ortaggi diversi: una Brassicacea e una Apiacea. Non occorre ammattire sulle distinzioni botaniche, però, nel momento di cucinare le due verdure: se differiscono per proprietà e sapore, possono comunque essere cucinate in modi simili.

Come cucinare la rapa bianca, la cottura perfetta

Le rape sono un ingrediente a volte poco considerato in cucina, mentre si prestano per molti tipi di cottura: potete realizzare con la rapa bianca ricette vegetariane raffinate e piene di nutrienti utili. In generale, è possibile consumare questo ortaggio crudo così come cuocere le rape al vapore, lessate, in padella e al forno, e perfino sotto forma di chips per uno snack vegano e dietetico. Si possono realizzare vellutate, risotti, minestre, semplici contorni adatti a sostituire le classiche patate al forno e pietanze veg dove la consistenza particolare della rapa (o del sedano rapa, se lo preferite) sostituisce quella della carne (naturalmente va considerato che l’apporto proteico non è paragonabile).

Rapa bianca, le ricette perfette

Ecco 5 piatti a base di rape bianche da provare: sono preparazioni semplici e gustose e, se farete attenzione ai tempi di cottura, di sicura riuscita.

Rape bianche in padella

Probabilmente il modo più elementare di preparare le rape come contorno è cuocerle in padella. Sbucciate le rape e riducetele a dadini non troppo piccoli, perché non si sfaldino. Se vi piacciono le verdure croccanti, simili alle patate arrosto per intenderci, allora scaldate qualche cucchiaio di olio in una padella antiaderente e rosolate le rape a fuoco medio, mescolando continuamente ma delicatamente fino a che appaiono ben dorate. Se invece le desiderate più tenere e cedevoli, dopo aver rosolato le rape per 1-2 minuti aggiungete 1 mestolo di brodo, coprite, abbassate la fiamma e lasciate sobbollire dolcemente finché gli ortaggi saranno cotti. Diventeranno un ottimo contorno per arrosti e stufati.

Ricetta rape bianche gratinate con carote



Il gratin di rape è facilissimo e molto gustoso, e si può preparare sia con le rape affettate sottili, sia tagliandole a cubetti. Potete aggiungere alla fine parmigiano grattugiato, formaggi stagionati, pangrattato, prezzemolo tritato, ma potete anche semplicemente accontenarvi della “crosticina” superficiale ottenuta con il grill: sbucciate le rape e tagliatele a pezzi; se volete, pulite e affettate a grossi pezzi anche alcune carote, o altre verdure adatte alla cottura in forno. Raccogliete il tutto in una casseruola che regga il forno e rosolatele a fiamma vivace con poco olio extravergine. Quindi infornate a 180 °C per 20-30 minuti, sino a quando gli ortaggi appaiono dorati ma ancora un po’ tenaci, e terminate la doratura con il grill. Salate a fine cottura.

Ricetta risotto con rapa bianca



Il risotto è un’ottima soluzione per cucinare le rape bianche. L’ortaggio deve essere sbucciato e tagliato a cubetti piccoli, quindi aggiunto a mezza cipolla tritata e soffritto a fiamma bassa nel burro. Aggiungete poi il riso (circa 80 g per commensale), tostatelo per un paio di minuti, sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco e coprite con brodo vegetale leggermente salato. Portate a cottura, mantecate con una noce di burro e del parmigiano grattugiato e servite. Se avete comprato le rape con le loro foglie, potete lavare e sminuzzare le cime, aggiungendo ance quelle al risotto in cottura.

Vedi anche: Quanti tipi di riso ci sono e come si cuociono

Rapa bianca impanata

Con le rape bianche e con il sedano rapa è possibile realizzare delle ottime “cotolette” vegetali, davvero gustose. Tagliate a fette spesse l’ortaggio e sbollentatelo per pochi minuti in acqua leggermente salata. La polpa deve restare soda e consistente, ma elastica. Scolate le fette e asciugatele su un canovaccio pulito. Passatele nell’uovo sbattuto con pochissimo latte, quindi nel pangrattato. Friggetele in padella in olio extravergine di oliva ben caldo, proprio come fareste per una cotoletta di carne. I tempi di cottura variano a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche della rapa: la prima volta che provate la ricetta, punzecchiate spesso le fette per verificare che la consistenza sia quella che desiderate.

Zuppa piccante di rape bianche



La rapa è un elemento perfetto per dare consistenza a minestre e vellutate, e persino al purè. Preparare questo genere di pietanze è molto semplice: basta sbucciare le rape, tagliarle a pezzi e cucinarle lessate in acqua leggermente salata. A questo punto potrete frullarle insieme a un poco della loro acqua di cottura, e consumarle da sole o mescolate ad altri elementi cotti come patate, zucca, porri, oppure crudi come pomodorini gialli, peperoni appena scottati, peperoncino fresco, semi tostati al momento.

Rape bianche per la dieta

Ricche di vitamine e antiossidanti, le rape hanno una caratteristica per molti interessante: rispetto ad altri ortaggi, “riempiono” e soddisfano la fame senza apportare molte calorie. Per creare uno snack appetitoso e sano, provate a essiccare in forno a temperatura bassa (o nel forno a microonde, se possedete l’apposito utensile per preparare le chips non fritte) fettine di rapa bianca, barbabietola rossa e patate: ricaverete uno spuntino che come gusto non ha nulla da invidiare alle patatine fritte in sacchetto.

