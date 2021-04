Spaghetti zucchine e pesto con spinaci novelli: ecco la ricetta con foto passo passo. Fra le tante idee per pasta e zucchine, questa è speciale!

Abbiamo provato per voi questa ricetta di spaghetti pesto zucchine e spinaci: la consigliamo a chi è in cerca di ricette veloci con le zucchine o vuole cambiare un po’ rispetto alla solita pasta al pesto di basilico. Una ricetta vegetariana gustosa e semplice.

Ricetta spaghetti zucchine e pesto con spinaci

Ingredienti per 4 persone

320 gr di spaghetti

1 zucchina

1 manciata di spinaci novelli

60 gr di basilico mondato

70 gr di parmigiano reggiano

20 gr di pecorino sardo

20 gr di pinoli

120 gr di olio extravergine di oliva

2 spicchi di aglio

Sale grosso

Procedimento

Sbucciate l’aglio e affettatelo grossolanamente. Grattugiate finemente i formaggi. Raccogliete nel mortaio il basilico, il parmigiano, il pecorino, i pinoli, l’olio, l’aglio e qualche granello di sale grosso.

Tritate fino a ottenere una crema granulosa. Coprite subito il pesto con pellicola per alimenti in attesa di usarlo.

Private la zucchina delle estremità, quindi riducetela a fette alte circa 1 cm.

Portate a bollore abbondante acqua salata. Nel frattempo, disponete le fette di zucchina sulla piastra e grigliatele circa 2-3 minuti per lato: non devono bruciare ma solo appassire. Poi toglietele dal fuoco e raccoglietele in una ciotola. Se volete, ungetele aiutandovi con un poco di pesto per conservarle morbide.

Sbollentate gli spinaci solo per pochi secondi in un pentolino con acqua calda al primo bollore, leggermente salata; quindi scolateli bene.

Lessate gli spaghetti e scolateli al dente. Per non scaldare il basilico, non dovrete mescolare pesto e zucchine in padella: tenete pronti gli ingredienti in modo da comporre velocemente il piatto.

Condite gli spaghetti con il pesto, aggiungete qualche fetta di zucchina e alcune foglie di spinaci. Completate con un ciuffetto di basilico e servite subito.

Come si conserva

Questa pietanza va servita subito, ma non è impossibile conservare gli spaghetti zucchine pesto e spinaci e riciclare quelli avanzati: il giorno dopo saranno gustosi saltati in padella, e davvero deliziosi se li scalderete insieme a un sugo veloce a base di salsa di pomodoro e ricotta (100 g).

Qualche trucco per gli ingredienti giusti: zucchine pesto e spinaci

Le zucchine

Dato che la zucchina andrà grigliata, sceglietela fresca e ben soda; non usate zucchine novelle, che reggono a fatica la cottura sulla griglia. Il trucco per una consistenza ideale è fare fette alte 1 cm.

Ricetta originale pesto di basilico

Niente barattolo: per preparare il pesto alla genovese perfetto forse non esiste la formula segreta, ma quelle che vi indichiamo sono dosi giuste che funzionano.

Tre regole:

Il pesto perfetto si trita nel mortaio . Se non l’avete o andate di fretta, cedete al frullatore, ma azionatelo a intermittenza e per il minor tempo possibile, per non scaldare gli ingredienti.

. Se non l’avete o andate di fretta, cedete al frullatore, ma azionatelo a intermittenza e per il minor tempo possibile, per non scaldare gli ingredienti. Per il pesto meglio il sale grosso di quello fino: la differenza è sottile, ma c’è.

di quello fino: la differenza è sottile, ma c’è. Scegliete parmigiano ben stagionato e pecorino sardo (ma il pesto con il solo grana è accettabile).

Qual è il basilico più adatto per il pesto?

Al supermercato troverete di sicuro il basilico genovese (o ligure), il migliore perché ha foglie tenere e non diventa amaro. Usate solo le cimette, scartando i gambi (ottimi da riciclare in un soffritto) ed eventuali foglie annerite.

Come evitare di far annerire il pesto?

Usando basilico fresco possibilmente raccolto dalla piantina, e consumando la salsa appena preparata.

Gli spinaci

Serviranno solo poche foglie di spinaci, quasi crude, perciò usate quelle più fresche e tenere che trovate nel sacchetto. Lavatele molto accuratamente per togliere residui di terra.

Il trucco in più

Il trucco per cucinare gli spaghetti alle zucchine e pesto alla perfezione sta nella gestione delle temperature: oltre a preparare il pesto senza frullatore, se possibile, è importante non far “cuocere” il basilico al momento di unirlo agli altri ingredienti.

Non rischiate versando la crema di basilico insieme alle verdure nella stessa pentola in cui avete cotto la pasta: sarà bollente! Trasferite invece gli spaghetti (o i fusilli, le linguine… non c’è divieto sulla scelta del formato) nei piatti di servizio e conditeli rapidamente, appena prima di portarli in tavola.

La variante

Invece di grigliarle, potete provare la pasta pesto e zucchine al forno: disponete le fette crude di zucchina, leggermente unte, sulla placca foderata con carta da forno e lasciatele cuocere a 180 °C per circa 20 minuti. Un procedimento più lungo, che le rende però un po’ più tenere.

Ora conoscete una nuova ricetta di pasta con zucchine, e soprattutto i segreti per renderla a prova di chef: fateci sapere se vi è piaciuta!

