Carpaccio di funghi con avocado e salmone. Ricetta velocissima e gustosa

Ricetta antipasto Carpaccio di funghi, avocado e salmone affumicato.

Un’antipasto fresco, adatto all’estate ma non solo, gustosissimo e semplice da preparare. Infatti nessuno degli ingredienti richiede la cottura. Vediamo come cucinare un carpaccio di funghi, avocado e salmone affumicato.

Ingredienti:

Funghi da mangiare crudi (ad esempio champignon)

Salmone affumicato

Avocado

Olio d’oliva

Limone

Pepe nero

Preparazione Carpaccio di funghi, avocado e salmone

1. Come prima cosa tagliamo i funghi. Noi abbiamo usato i funghi champignon: sono economici, si trovano tutto l’anno e sono ottimi crudi. Ma si possono usare anche altri funghi.

A tale proposito leggi: Quali funghi si possono mangiare crudi?

Tagliamo i funghi a fettine molto sottile e lasciamoli a marinare per almeno un’oretta in una emulsione di olio, limone e sale. Se volete, a piacere, potete aggiungere un’erba aromatica.

2. Nel frattempo prepariamo l’avocado. Ovviamente deve avere la giusta maturazione. Tagliamone delle fettine che possiamo condire con un pizzico di sale e limone.

3. Il salmone affumicato è già pronto, dobbiamo semplicemente creare delle piccole “rosette” perché anche l’occhio possa gradire il piatto.

4. A questo punto non ci resta che assemblare il tutto: possiamo mettere i funghi come base, l’avocado attorno e il salmone sopra. Oppure semplicemente quello che ci suggerisce la nostra fantasia. Ultimo tocco: un po’ di pepe nero.

5. Il piatto è pronto. Semplicissimo ma gustosissimo. Come avete visto non abbiamo dovuto cuocere nulla. Buono freddo o a temperatura ambiente. Conservare in frigo, coperto, per un paio di giorni (anche se, trattandosi di una pietanza leggera e gustosa, molto probabilmente finirà subito).

Il piatto è anche molto bene equilibrato: i funghi champignon hanno poche calorie e ottime proprietà nutritive, mentre il salmone e l’avocado sono veri super-food, con ottimi grassi “buoni”. Insomma un piatto light e raffinato ma decisamente completo, perfetto come antipasto o spuntino, magari da accompagnare con dei crostini o dei grissini.

