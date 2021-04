Ecco le migliori immagini di unghie gel primavera estate 2021. Dai colori degli smalti alle nuove french manicure, fino a quelle dipinte di smalti naturali, guarda le foto e scopri le nuove tendenze unghie moda.

Le tendenze unghie gel della primavera estate 2021 non conoscono mezze misure. Da una parte ci sono le unghie neutre o nude dall’altra trovi unghie lunghe dalle forme diverse decorate o dipinte con i nuovi colori di smalti della stagione. Guarda ad esempio in questa foto come sono le nuove french manicure.

In sintesi, a causa della pandemia e con i saloni estetici chiusi nelle zone rosse c’è chi punta sulla semplicità e chi invece riesce a farsi una manicure a casa. Da qui partono le tendenze unghie estive. Mentre i colori degli smalti seguono i trend della moda donna 2021.

Ecco le più belle unghie gel tra cui scegliere per la stagione calda.

Forma delle unghie 2021

Gel o naturali le forme delle unghie per la stagione estiva prediligono mani curate e unghia corta, unghie dalla forma squadrata, quelle a mandorla oltre alle ballerina nails. Sempre di moda anche le unghie appuntite.

Colori smalti primavera estate 2021

La tendenza della stagione sono i colori pastello, unghie dipinte di verde giallo, arancio, azzurro e nelle nuance dei rosa sono quelle che già spopolano su Instagram. Questi in foto sono i nuovi smalti OPI primavera estate 2021

Le nuance pastello dal finish cremoso le troviamo anche per la collezione Darling degli smalti naturali di Zoya.

In netta contrapposizione con i colori pastello c’è Chanel che per la collezione primavera estate 2021 sceglie unghie corte dalla forma rotonda e smalto lucido nero.

Unghie gel neutre e rosa

Oltre ai colori pastello le tendenze moda unghie 2021 come abbiamo detto puntano sulle tonalità dei neutri e sullo stile minimal più facile da gestire a casa. Alla base di tutto c’è la cura delle mani e unghie lucide e sane.

tutte le nuance dei rosa sono di moda. Tuttavia mentre i colori accesi sono più adatti alle ragazze, le tonalità degli smalti gel rosa chiaro stanno bene su mani con unghie lunghe dalla forma a mandorla.

Unghie gel con french

Corte, lunghe, colorate o nude oppure gradient, le french manicure restano tra i top trend delle unghie estive 2021. Ecco quali sono le idee da copiare per sfoggiare una bella french colorata pastello da aprile a ad agosto.

Smalti naturali e vegan i migliori marchi del momento

Gli smalti naturali o cruelty free sono la tendenza di oggi e di domani. La moda e tutto il mondo della bellezza puntano sempre di più a non inquinare e a realizzare prodotti a base sostanze naturali. Lo sta facendo anche il marchio low cost con la linea Catrice ed Essence che propongono prodotti vegan, oltre naturalmente a Zoya Smalti emolti altri. Ecco delle belle unghie gel realizzate con smalti non testati su animali.

E infine le tendenze unghie gel e colore smalti della primavera estate sono queste