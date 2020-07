Quali sono i colori moda delle unghie gel 2020? Dalle unghie semplici alle nail art, le immagini delle ultime tendenze per unghie, eleganti o spettacolari.

Unghie gel 2020 – Le tendenze moda unghie partono dalla forma delle unghie per arrivare a unghie gel semplici, con nail art unghie trasparenti e nuovi colori di smalti. Si può parlare di nude, smalti pastello, colori vivaci, nuove nuance di rossi, oltre a unghie dipinte di smalti bianchi e quelle glitter.

La novità dell’ estate sono le unghie trasparenti. Per quanto riguarda le nail art invece abbiamo applicazioni floreali, splendide mani con unghie gioiello e quelle decorate con disegni geometrici, oppure sfumate.

Sei pronta a scoprire il vasto mondo delle ultime tendenze unghie gel estive? Ecco tutte le nuove immagini.

Unghie gel 2020

Le unghie gel estive prediligono i colori pastello le nuance rosa,lo smalto azzurro, giallo, verde e le manicure con unghie lunghe a punta dipinte di bianco.

Nel mezzo troviamo smalti neri sempre su unghia dalla forma a punta, quelli metallizzati e unghie lunghe a mandorla dipinte di smalti viola con applicazioni floreali sull’anulare.

Unghie bicolori

Se non ti piace dipingere le unghie di un solo colore, unghie french bicolori e nail art su una base di smalto gel bianco ti offrono nuovi spunti per mostrare unghie estive eleganti.

Diciamo pure che le multicolor manicure che abbiamo visto nella precedente stagione continuano ad essere di moda. Sono più adatte a una mano giovane, però ci sono. Ecco i colori di smalti che puoi abbinare

Una mismatched manicure più sobria invece è questa in foto. Qui gli smalti dai toni neutri vengono combinati con il rosso arancio.



Unghie gel rosse

Sebbene la moda unghie estive punti al bianco e ai colori pastello lo smalto rosso resta quell’evergreen per non sbagliare mai a prescindere dalla lunghezza e forma delle unghie. Il rosso geranio ad esempio è il colore di smalto estivoscelto da Essie. Come vedi è una tonalità che sta bene con pelli di colore diverso.

Lo smalto Apple red di O.P.I è un classico è un colore che dona energia e positività. Quello di cui tutti abbiamo bisogno in un momento come questo.

Le unghie gel rosso arancio abbinate a un rossetto lucido dello stesso colore invece sono quelle che più si sono viste durante la moda 2020.

Unghie gel estive chiare

Le unghie colorate sono belle, quelle estive chiare invece sono bellissime. Semplici, dipinte con uno smalto gel chiaro lattiginoso lunghezza queste sono le unghie eleganti dell’estate

Anche una nails art tono su tono chiara rende le mani splendide. Guarda queste unghie squadrate in foto.

Delle belle unghie gel chiare da cui prendere ispirazione sono queste nell’immagine. Qui come vedi c’è una nuova accent manicure con unghia acrilica trasparente e smalto chiaro intenso sul resto delle dita.

Se invece ami i colori pastello sappi che l’azzurro come il rosa baby sone i colori di tendenza della moda unghie gel estate 2020. Vedi ad esempio queste belle stiletto nails sfumate.

E infine lo smalto bianco e quello nei toni tenui degli azzurri o lilla sono i colori che dovresti provare se vuoi seguire le nuove tendenze unghie gel chiare.

Unghie gel nail art 2020

Raffinate o con applicazioni gioiello le nail art sono tutte create su gel nails. Chiaramente ci sono diversi tipi di decorazioni per le nail art estive, per eempio questa con smalto nude rosa e il rosso, è una nails artistica creata per le mani delle modelle di Marras.

Di forte impatto anche questa doppia french manicure con smalto nero lucido e lunetta bianca e arancio.

Più particolari queste french con applicazioni gioiello su unghia dalla forma tonda e di media lunghezza.

Le unghie squoval come abbiamo visto sono tra le forme tornate di moda. Belle con con una manicure grafica come questa nell’immagine.

E per concludere ti proponiamo queste belle nail art acriliche trasparenti. Sono tra le unghie più belle della stagione

