Letizia Ortiz dal liscio al mosso, capelli medio lunghi con onde e boccoli per la regina di Spagna che segue la tendenza capelli 2020 e conferma che non è vero che dopo i 40 anni bisogna tagliare i capelli

L’immagine di una regina è quella del paese, Letizia Ortiz conosce bene le regole e ancora una volta sorprende con un look di tendenza: la piega mossa con i capelli capelli ondulati. Ecco la nuova messa in piega della regina di Spagna.

Letizia Ortiz capelli medio lunghi ondulati

Il vecchio adagio per cui una donna dopo i 40 o vicina ai 50 anni debba tagliare i capelli è superato da tempo, lo dimostrano le celebs, ma l’ultima conferma arriva dalla 47enne regina di Spagna che mostra nelle ultime immagini la sua nuova acconciatura.

Dopo molti mesi di capelli lisci, finto bob e qualche cignon per le occasioni più importanti, la regina di Spagna cambia look per seguire le nuove tendenze capelli primavera estate 2020 e passa alla chioma mossa ondulata.

Un capello liscio scuro lucido e sano come il suo ha solo da guadagnare con una nuova pettinatura, oltre al fatto che le acconciature ondulate tornate di gran moda, ingentiliscono i lineamenti e spesso risultano più eleganti di un capello liscio e dritto.

Letizia di Spagna l’ultimo outfit

Quando si parla di Letizia Ortiz è impossibile non notare anche l’ultimo abito che la regina ha indossato nella sua recente occasione pubblica alla fiera internazionale d’arte contemporanea che si è tenuta a Madrid.

L’abito indossato è un vestito midi ( sembra infatti che la regina spagnola punti solo su lunghezze midi o sotto al ginocchio di recente) con stampa floreale su fondo rosso

Per quanto riguarda gli accessori, scarpe con tacco, orecchini al lobo e l’anello da cui non si separa mai che le hanno regalato le figlie. Il tricco sobrio completa il look della regina europea più sobria, moderna ed elegante.