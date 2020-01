I migliori film, fiction e programmi da guardare in Tv pomeriggio e sera. Tutti i canali

Il periodo natalizio è terminato già da qualche giorno e la programmazione televisiva è tornata alla normalità. Cosa c’è di meglio, durante le fredde giornate di gennaio, se non godersi un bel film o il proprio programma televisivo al calduccio della propria abitazione? Ecco la programmazione televisiva del pomeriggio e della sera del 9 gennaio 2020.

Rai 1 (canale 1)

Iniziamo con L’Eredità, il gioco a premi condotto dal simpatico Flavio Insinna. I sei concorrenti inizieranno la sfida a partire dalle 18:45. Alle 20:30, dopo gli aggiornamenti del TG1, sarà l’ora dei “Soliti Ignoti – Il Ritorno”, con Amadeus.

Alle 21:25 ci trasferiremo a Spoleto, in compagnia di Don Matteo. Un nuovo caso è alle porte e il parroco è pronto a entrare in azione in questa nuova puntata (dal titolo “Non avrai altro Dio all’infuori di me”) per risolvere ogni problema.

Rai 2 (canale 2)



Il secondo canale Rai trasmetterà i consueti appuntamenti con Blue Bloods Stella d’argento e N.C.I.S. Il mistero, dalle 18:50 fino alle 20:30. Due viaggi nella mente dei criminali e della polizia, tra investigazioni e colpi di scena. Alle 21:05 avrà inizio l’atteso match della Coppa Italia che vedrà schierato il Torino contro il Genoa. Chi vincerà?

Rai 3 (canale 3)

Alle 20:00, su Rai 3, avrà inizio uno dei programmi più longevi del canale, ovvero Blob, pieno di satira. Torna inoltre il viaggio nel patrimonio italiano di arte, cultura, tradizioni, agricoltura, enogastronomia e artigianato: Generazione Bellezza, alle ore 20:20, è uno speciale che ci accompagnerà nelle meraviglie italiane.

A partire dalle 21:20, imperdibile è l’appuntamento con Serena Dandini e il suo gruppo di comici. Con pungente ironia e satira, Stati Generali esplorerà la condizione italiana attuale.

Rai 4 (canale 21)



Su Rai 4 tornano gli scherzi di Just for Laughs Gags. Questo programma canadese, basato sul format americano Candid Camera, seguirà alcune persone che faranno delle inaspettate sorprese ai passanti. Seguono poi tre puntate della dodicesima stagione di Criminal Minds, in cui la squadra di psicologi e criminologhi, chiamata Unità di Analisi Comportamentale, cercherà di tracciare un quadro dei criminali.

Rete 4 (canale 4)

Lo Sportello di Forum inizierà alle ore 14:00, seguito da Ieri e oggi in TV Special. La serata di Rete 4 è segnata dal programma condotto da Paolo Del Debbio, ovvero Dritto e rovescio. Il giornalista seguirà varie tematiche, dall’attualità alla politica, e mostrerà, insieme a numerosi ospiti, il loro impatto sulla vita dei cittadini.

Canale 5

La considerevole programmazione di Canale 5 è arricchita dalla serie Una Vita, alle 14:10, e prosegue con Uomini e donne, Grande fratello VIP e Il Segreto (episodio 2116).



Il canale Mediaset, a partire dalle 19:43, ha in programma il gioco a premi Avanti un altro, con un simpaticissimo Paolo Bonolis accompagnato da Luca Laurentis e il mini-mondo. Dopo il TG5, inizierà Striscia la Notizia, alle ore 20:40.

Alle 21:21, sarà il turno del film The Legend of Tarzan. Il film, del 2016 e diretto da David Yates, è ambientato molti anni dopo rispetto alla classica storia. Tarzan, insieme a Jane, ora sua moglie, ha deciso di abbandonare la jungla. Il nome del protagonista ora è John Clayton III. Egli viene inviato in Congo dal Parlamento. Le cose diventeranno però oscure, quando scoprirà che si tratta di un complotto del capitano belga Léon Rom.

Italia 1 (canale 6)

Alle 13:45 avrà luogo l’imperdibile appuntamento con I Simpson, con tre recenti puntate, e due episodi della prima stagione di The Big Bang Theory.

La sera di Italia 1 è ora segnata da IENEYEH, un viaggio nel passato dello storico programma, con vecchi scherzi e inchieste passate. Questo programma inizierà alle 19:25 e sarà seguito da una puntata di C.S.I. Miami.

Alle 21:20, in prima TV, sarà l’ora del film Barry Seal – Una storia americana, del 2017 e diretto da Doug Liman. Il protagonista del film, interpretato da Tom Cruise, è un ex pilota di aerei di linea che viene assunto dalla CIA per alcune operazioni. Inizierà così il suo viaggio, sotto copertura, nella criminalità.

Canale 20

I nerd e scienziati più amati del piccolo schermo tornano con due nuove puntate dell’ottava stagione di The Big Bang Theory, dalle 20:15.

Segue poi, alle 21:04, il film Tutto molto bello. Questa pellicola, diretta da Paolo Ruffini e in cui figurano personaggi come Frank Matano, Gianluca Fubelli, Nina Senicar, Chiara Francini e Angelo Pintus, ha riscosso non poche critiche, a causa della carenza di contenuti. Esso rappresenta quindi una pausa dalla frenetica vita di tutti i giorni, insieme a questi comici italiani, ma nulla di eccessivamente intrigante.

IRIS (canale 22)

Sul canale che spesso accoglie film di altissimo livello, a partire dalle 20:59, troviamoLo straniero senza nome di Clint Eastwood. Un misterioso uomo decide di costringere gli abitanti di un villaggio a organizzare una particolare accoglienza a un gruppo di fuorilegge.

Netflix

I canali televisivi tradizionali non sempre convincono tutti. Arriva in nostro soccorso Netflix, la piattaforma di streaming on-demand più scelta.

Per il pomeriggio, appare imperdibile Spinning Out. Una ragazza, Kat Baker, decide di inseguire il suo sogno, tornando nuovamente a pattinare, ma con un nuovo partner. Il suo obiettivo è uno: partecipare alle Olimpiadi.

Un film per la serata potrebbe essere American Hustle – L’apparenza inganna: gli investigatori collaborano con i truffatori Irving Rosenfeld e Sydney Prosser per cercare di incastrare alcuni membri del congresso poco onesti.



Conclusione

Una programmazione molto varia è quella del pomeriggio e della sera del 9 gennaio 2020. I canali hanno infatti proposte molti programmi validi, capaci di regalare ai telespettatori qualche ora di libertà e tranquillità.

