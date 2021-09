US Open, inesauribile Berrettini: ritrova Djokovic, e ci riprova

Tennis. Per la terza volta questa stagione Matteo Berrettini è al vertice di un torneo dello Slam e ancora una volta dovrà misurarsi contro il #1 del mondo, Novak Djokovic

Ancora una volta Matteo Berrettini. Il tennista romano batte al quarto set il qualificato tedesco Oscar Otte al termine di una partita incerta e non semplice e accede ai quarti di finale dello US Open dove affronterà Novak Djokovic.

La partita di Berrettini, numero #8 del ranking ATP è stata tutt’altro che semplice. Il tennista romano si è ritrovato alle prese con qualche fatica di troppo. Le tossine dei cinque set del terzo turno contro il bielorusso Ivashka si sono fatte sentire nel match contro Otte, giocatore 28enne arrivato agli ottavi di finale di Flushing Meadows dopo avere eliminato Sonego e Seppi.

Tennista solido e discretamente potente O tte è riuscito a mettere in difficoltà un Berrettini meno brillante del solito: “Stavolta ho accusato un po’ di tensione e ho sentito l’importanza della partita – ha confermato il tennista azzurro al termine del match – ho impiegato del tempo per riprendere il controllo del match”.

…Sognare non è vietato. Dopo le splendide sfide del Roland Garros, con Djokovic che vince al quarto set sudando sette camice, e la finale di Wimbledon, vinta di nuovo dal serbo in rimonta e sempre al quarto set, Berrettini si ritrova ancora una volta davanti il #1 del mondo.

Djokovic dopo le vittorie di Melbourne, Parigi e Wimbledon – e senza Federer e Nadal, che hanno dato forfait – ha la concreta possibilità di essere il primo tennista dell’era moderna a completare il Grande Slam con inanellando uno dopo l’altro i quattro tornei major.

Sulla sua strada, dopo la faticosa affermazione contro lo statunitense Brooksby, c’è di nuovo Berrettini, un tennista che il fuoriclasse serbo soffre molto e che riesce sempre a esaltarsi di fronte alle grandi imprese.

Bellissimo momento al termine del match di Berrettini che invita il pubblico di New York ad applaudire il suo avversario, caduto malamente e infortunato a una mano. Otte ha portato a termine il match visibilmente dolorante, ma senza sceneggiate. Grande spirito sportivo da parte di entrambi.

Respect at the net.

