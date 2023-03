Le finali di Champions League di pallavolo le ospiterà Torino nel palasport più grande d’Italia

Un’altra grande soddisfazione per Torino che dopo le Finali ATP e le Final Eight di Basket torna a ospitare un grandissimo evento internazionale: la doppia finale – maschile e femminile – di Champions League di pallavolo. La più importante competizione europea per squadre di club.

In un momento straordinario per il volley italiano maschile e femminile, che segue i trionfi delle squadre di Fefé De Giorgi e Mazzanti, è una riconferma del peso del nostro paese anche a livello organizzativo.

A Torino la Champions League 2023 di Pallavolo

La doppia superfinal di Champions League si terrà il 20 maggio. E la speranza ovviamente è che in campo ci possa essere anche qualche squadra italiana. Al momento la competizione è in piena corsa. É iniziata la fase a eliminazione diretta. In campo maschile Trento dovrà ribaltare il 3-2 subito in Polonia dallo Zaksa nella rivincita della finale dello scorso anno. Più arduo il compito della Lube Civitanova che ha perso in Turchia dall’Halkbank 3-1. Perugia ha già un piede in semifinale dopo la vittoria per 3-1 sul Charlottenburg.

In campo femminile tre squadre iscritte ai quarti: le campionesse dell’Imoco Conegliano, lo scorso anno sconfitte in finale dal Vakifbank, sul campo del Fenerbahce. L’Igor Novara opposta alle tedesche dello Stoccarda mentre Monza deve affrontare un turno proibitivo proprio contro il Vakifbank, campione d’Europa e ulteriormente rafforzato da Paola Egonu che quest’anno sta vivendo il suo primo anno lontano dall’Italia.

L’Italia nelle finali di Champions League

La CEV, la federazione europea del volley, ancora una volta ha deciso, come accaduto negli ultimi anni, di accorpare le due finali in un’unica sede. Lo scorso anno andò male: si giocava in Slovenia, a Ljubljana e sia l’Imoco Conegliano che Trentino uscirono battute nelle rispettive finali. L’ultima squadra italiana ad alzare il più importante trofeo continentale fu proprio Conegliano, nel 2021. In ambito maschile bisogna andare indietro fino al titolo della Lube del 2018.

L’Italia in campo maschile è il paese dominante con 19 trofei e 17 argenti. In ambito femminile il nostro paese è secondo solo alla Russia (e a tutti i titoli conquistati dalla vecchia URSS) con 17 trofei e quindici finali perse.

Ma con la nomina di Torino in un certo qual modo il nostro paese ha già vinto.

La soddisfazione di Torino

Giusta la soddisfazione della giunta comunale di Torino e della Regione Piemonte: “Siamo fieri che anche la pallavolo internazionale trovi casa in Piemonte e che lo faccia venendo a giocare sul nostro territorio la finale di uno dei suoi titoli più prestigiosi” afferma l’assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca.

“Dopo il grande successo delle Final Eight di Basket, Torino è pronta ad accogliere un altro appuntamento internazionale di Sport – sottolinea l’assessore allo Sport e ai Grandi eventi della Città di Torino, Mimmo Carretta -. In attesa del Campionato Europeo di Pallavolo femminile che vedrà la nostra città sede delle gare Italia-Bosnia Erzegovina e Italia-Croazia rispettivamente il 22 e 23 agosto, il 20 maggio si svolgeranno al Pala Alpitour. Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la straordinaria capacità organizzativa e il nostro patrimonio al servizio del volley internazionale”.