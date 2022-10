Risultati Serie A 9^ giornata. Milan in volo, Juventus a picco

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori delle partite della nona. I bianconeri perdono a San Siro, oggi big match fra Udinese e Atalanta

Il piatto forte della nona giornata di Serie A se lo prende un ingordo Milan che non lascia nemmeno le briciole ad una Juventus in crisi. La squadra di Pioli batte 2-0 la Juventus e riscatta il ko di Champions League. Oggi in programma il “dessert” fra Udinese e Atalanta.

Risultati Serie A Milan-Juventus 2-0

Il Milan supera la Juventus con il Diavolo che manda Allegri all’inferno. I tifosi bianconeri, dopo il ko contro i rossoneri, vogliono la testa del proprio allenatore.

Per quanto concerne il match, il Milan va in vantaggio, in maniera anche fortunosa, con Tomori che intercetta il tiro di un compagno e sigla l’1-0 a pochi secondi dall’intervallo. Il raddoppio arriva invece nella ripresa con un ritrovato Brahim Diaz.

Non mancano però le polemiche, scatenate dall’azione che porta al corner da cui nasce il vantaggio rossonero. L’arbitro Orsato, infatti, non ha visto un netto fallo di Theo Hernandez ai danni di Cuadrado in fase di recupero della palla.

Serie A Sassuolo-Inter 1-2

Si ritrova anche in campionato l‘Inter che batte 2-1 il Sassuolo. Simone Inzaghi ringrazia la doppietta di Dzeko, intervallata dalla rete neroverde di Frattesi che aveva realizzato il momentaneo 1-1. Con questi tre punti, i nerazzurri prendono una boccata d’ossigeno in classifica

Partite Serie A nona giornata risultati e marcatori

Nell’anticipo del sabato sera, primo punto per Thiago Motta e Dejan Stankovic, rispettivamente allenatori di Bologna e Sampdoria che si dividono la posta dopo i gol di Dominguez e Djuricic.

Oggi in programma altre sei gare, mentre Fiorentina-lazio si giocherà domani.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU SASSUOLO

INTER

1-2 Dzeko (I), Dzeko (I), Frattesi (S) MILAN

JUVENTUS

2-0 Tomori, Diaz BOLOGNA

SAMPDORIA

1-1 Dominguez (N), Djuricic (S) TORINO

EMPOLI

9 ottobre 12.30 DAZN - SKY SALERNITANA

VERONA

9 ottobre 15.00 DAZN UDINESE

ATALANTA

9 ottobre 15.00 DAZN CREMONESE

NAPOLI

9 ottobre 18.00 DAZN ROMA

LECCE

9 ottobre 20.45 DAZN FIORENTINA

LAZIO

10 ottobre 20.45 DAZN - SKY

Classifica Serie A 2022/2023