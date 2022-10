Risultati Serie A 11^ giornata. Il Milan aggancia la vetta in attesa del Napoli

Serie A 2022/2023 Risultati, classifica, marcatori delle partite dell’undicesima giornata. Poker di rossoneri e Juventus a Monza ed Empoli. Vince anche l’Inter

L’undicesima giornata di Serie A è quella delle larghe vittorie di Juventus e Milan che fanno sorridere Allegri e Pioli in vista degli impegni europei. Sorride anche l’Inter batte 4-3 la Fiorentina al 95′.

Domenica tocca invece alla capolista Napoli e all’Atalanta, rispettivamente impegnate contro Roma e Lazio.

Risultati Serie A Fiorentina-Inter 3-4

Succede di tutto al Franchi, con pioggia di emozioni sino al triplice fischio conclusivo. L‘Inter mette la partita in discesa grazie ai gol di Barella e Lautaro, la Fiorentina la rimette in pista con il rigore di Cabral e la prodezza di Ikoné, ma non è finita.

I nerazzurri tornano nuovamente avanti con il penalty procurato e trasformato da Lautaro, ma i viola fanno 3-3 al 90′ con la girata di Jovic. Ma anche questa volta non è finita, perché al 95′ arriva la deviazione vincente di Mkhitaryan per il definitivo 3-4.

Serie A undicesima giornata Milan-Monza 4-1

Nella “partita del cuore” di Berlusconi e Galliani, il Milan liquida in maniera agevole la pratica Monza battendo i 4-1 i brianzoli. Nei rossoneri spicca la doppietta di Brahim Diaz, uscito poi per infortunio, arrotondata poi dalle reti di Origi e Leao. Il gol della bandiera del Monza porta la firma di Ranocchia su punizione.

Serie A Juventus-Empoli 4-0

Torna il sorriso in casa della Juventus, con la squadra di Allegri che batte 4-0 l’Empoli. I bianconeri, dopo una prima frazione di gioco equilibrata chiusa sull’1-0 grazie alla rete di Kean, dilagano nella ripresa. Prima McKennie raddoppia con un colpo di testa, poi arriva la doppietta di Rabiot che fissa il punteggio sul 4-0.

Partite Serie A calendario undicesima giornata

Nella gara del sabato alle 15, la Salernitana fa suo lo scontro salvezza con lo Spezia grazie al gol di Mazzocchi. Domenica spiccano Atalanta-Lazio e Roma-Napoli.

PARTITA DATA E ORA IN ONDA SU JUVENTUS

EMPOLI

4-0 Kean, McKennie, Rabiot, Rabiot SALERNITANA

SPEZIA

1-0 Mazzocchi MILAN

MONZA

4-1 Diaz (MI), Diaz (MI), Origi (MI), Ranocchia (MO), Leao (MI) FIORENTINA

INTER

3-4 Barella (I), Lautaro (I), rig. Cabral (F), Ikoné (F), rig. Lautaro (I), Jovic (F), Mkhitaryan (I) UDINESE

TORINO

DAZN - SKY BOLOGNA

LECCE

DAZN ATALANTA

LAZIO

DAZN ROMA

NAPOLI

DAZN CREMONESE

SAMPDORIA

DAZN SASSUOLO

VERONA

DAZN

Classifica Serie A 2022/2023

Classifica Serie A Pt. PG V N P NAPOLI

26 10 8 2 0 MILAN

26 11 8 2 1 ATALANTA

24 10 7 3 0 ROMA

22 10 7 1 2 LAZIO

21 10 6 3 1 UDINESE

21 10 6 3 1 INTER

21 11 7 1 3 JUVENTUS

19 11 5 4 2 SALERNITANA

13 11 3 4 4 SASSUOLO

12 10 3 3 4 TORINO

11 10 3 2 5 EMPOLI

11 11 2 5 4 FIORENTINA

10 11 2 4 5 MONZA

10 11 3 1 7 SPEZIA

9 11 2 4 5 LECCE

8 10 1 5 4 BOLOGNA

7 10 1 4 5 VERONA

5 10 1 2 7 CREMONESE

4 10 0 4 6 SAMPDORIA

3 10 0 3 7