Risultati Serie B 10^ giornata. Ternana ko, Frosinone e Genoa nuovi leader

Tutti i risultati delle partite della decima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Inizio più equilibrato che mai con la capolista che continua a cambiare. Classifica e marcatori

E’ un campionato di Serie B all’insegna dell’equilibrio e, per questo motivo, anche molto interessante. In ogni giornata ci sono risultati a sorpresa e anche le partite della decima giornata non fanno eccezione. L’ex capolista Ternana si arrende al nuovo leader Genoa che viaggia a braccetto con il Frosinone. Ancora ko Bari e Reggina, non va oltre il pari il Brescia.

Risultati Serie B Ternana-Genoa 1-2

La Ternana non ce la fa a mantenere la vetta della classifica. Come tutte coloro che l’hanno preceduta al timone della Serie B, anche la squadra umbra cede il passo dopo una sola giornata. Al Liberati di Terni arriva una sconfitta interna 2-1 contro il Genoa, dopo che la formazione di Lucarelli era stata in vantaggio per buona parte del match grazie alla rete di Favilli. Ma, a un quarto d’ora dalla fine, il Genoa piazza un unp-due con Coda e si prende tre punti e primato.

Serie B decima giornata Frosinone-Bari 1-0

Insieme al Genoa, in vetta alla classifica c’è il Frosinone che batte 1-0 il Bari e sale al primo posto. Secondo ko consecutivo invece per i pugliesi che scivolano indietro di qualche posizione. Allo Stirpe la gara si mette subito in salita per il Bari che rimane in dieci al 23′ per l’espulsione di Bellono, ma il Frosinone riesce a ottenere i tre punti solamente in pieno recupero con il gol di Borrelli al 92′.

Spal-Cosenza 5-0, prima vittoria per De Rossi

E’ travolgente la prima vittoria per Daniele De Rossi al timone della Spal. Gli estensi rifilano un secco 5-0 al Cosenza. Moncini e Dickmann mandano i ferraresi al riposo sul 2-0, poi un’autorete di Panico e le reti di Maistro e Peda confezionano il 5-0.

Serie B le altre partite della decima giornata

Nelle altre partite della decima giornata del campionato di Serie B si registrano il pareggio del Brescia contro il Venezia e le sconfitte di Benevento, Parma e Reggina rispettivamente contro Como, Suditrol e Perugia. Domenica e lunedì si completa il calendario

Sabato 22 ottobre ore 14

Brescia-Venezia 1-1

Como-Benevento 2-1

Frosinone-Bari 1-0

Reggina-Perugia 2-3

Spal-Cosenza 5-0

Sudtirol-Parma 1-0

Sabato 22 ottobre ore 16.15

Ternana-Genoa 1-2

Domenica 23 ottobre ore 16.15

Palermo-Cittadella

Pisa-Modena

Lunedì 24 ottobre ore 20.30

Ascoli-Cagliari

Classifica Serie B 2022/2023

Pt. PG V N P Frosinone

21 10 7 0 3 Genoa

21 10 6 3 1 Ternana

19 10 6 1 3 Reggina

18 10 6 0 4 Bari

18 10 5 3 2 Brescia

17 10 5 2 3 Sudtirol

17 10 5 2 3 Parma

16 10 4 4 2 Cagliari

14 9 4 2 3 Spal

13 10 3 4 3 Ascoli



12 9 3 3 3 Modena

12 9 4 0 5 Cosenza

11 10 3 2 5 Cittadella

10 9 2 3 3 Benevento

9 10 2 3 5 Venezia 9 10 2 3 5 Como

9 10 2 3 5 Palermo

8 9 2 1 5 Pisa

7 9 1 3 4 Perugia

7 10 2 1 7