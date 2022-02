Milan-Sampdoria 1-0, vittoria e primo posto in classica

Al termine di una partita sofferta più del dovuto il Milan conquista una vittoria che vale il primo posto in classifica a spese dell’Inter

Dopo la splendida vittoria nel derby e la sontuosa partita dominata contro la Lazio in Coppa Italia forse ci si sarebbe aspettato un Milan più brillante. Ma non si può avere tutto. E i tifosi rossoneri si accontentano di una terza vittoria in otto giorni che vale anche il primato nella classifica di Serie A.

Milan- Sampdoria, la partita

I rossoneri, con Kessie in panchina e Giroud riconfermato al centro dell’attacco dopo le due doppiette degli ultimi giorni, soffrono più del dovuto contro una Sampdoria estremamente quadrata e organizzata, anche se poco propositiva in attacco. Il classico ragionamento che spesso sintetizza alcune partite: difficile giocare a calcio contro chi ti impedisce di giocare a calcio. E in questo il centrocampo della Sampdoria è stato assolutamente solido e attento: rompere le fonti di gioco rossonere a costo di non riuscire a prendere il sopravvento.

La differenza nella partita la fa il grandissimo gol di Rafael Leao, lanciato direttamente da un lunghissimo pallone calciato dal portiere Maignan. Non un rinvio, ma un vero e proprio assist quello del portiere francese non nuovo a questo genere di prodezze non solo a Milano ma anche a Lione. Splendido il tocco a seguire di Leao che batte Falcone che, da qui in poi, sarà insuperabile.p Sono tre le palle gol che il Milan riesce a costruire da qui al termine della partita, ma il portiere blucerchiato, di gran lunga il migliore in campo, le intercetta tutte con almeno due interventi da fuoriclasse. Una , nel primo tempo su Messias. Il secondo, ancora più importante, nella ripresa su Rebic.

Nonostante la pressione il Milan non trova il gol della sicurezza e la Samp fa poco per ottenere quello del pareggio. Importanti nel corso della ripresa i cambi di Stefano Pioli che, blindando il centrocampo, porta a casa l’unica cosa che conta: i tre punti.

I RISULTATI DELLA 25ESIMA GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

Il Milan sale al comando della classifica di Serie A con un punto di vantaggio sull’inter in attesa del recupero della formazione nerazzurra contro il Bologna che non è ancora stato calendarizzato

Il tabellino

MILAN – SAMPDORIA 1-0

7′ Leao

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Bennacer (dal 75′ Krunic), Tonali; Messias (dal 57′ Saelemaekers), Brahim Diaz (dal 57′ Kessie), Leao (dal 57′ Rebic); Giroud.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Magnani, Colley, Murru (dal 53′ Augello); Conti (dal 53′ Vieira), Rincon (dal 73′ Quagliarella), Thorsby (dal 53′ Ekdal), Candreva (dall’85’ Sabiri); Sensi; Caputo.

Ammoniti: Rincon, Brahim Diaz, Romagnoli, Bennacer