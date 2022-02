Juventus-Verona 2-0, Vlahovic e Zakaria subito in gol: è quarto posto

Decimo risultato utile per la Juventus nel posticipo della 24esima giornata di Serie A, Verona battuto e quarto posto agganciato

La Juventus dei nuovi acquisti centra una vittoria importantissima in campionato. Non solo per il 2-0 sul Verona, che rilancia una serie positiva in attivo ormai da fine novembre. Ma soprattutto per la pesantissima sconfitta interna dell’Atalanta, clamorosamente battuta in casa dal Cagliari, e per quella dell’Inter nel derby con il Milan, che accorcia ulteriormente il vertice della classifica.

Juventus-Verona, la partita

É una buona Juventus quella che si esprime fin dai primi minuti di gara contro il Verona. Una squadra concentrata e piacevole, che riassegna le collocazioni dei propri giocatori offensivi. In modo probabilmente anche più congeniale anche per i suoi stessi protagonisti. Vlahovic, nel ruolo di punta centrale, è immediatamente a suo agio. Ma anche Morata, sgravato dal peso di essere il punto di riferimento offensivo, si muove con molta maggiore facilità.

Il gol del vantaggio, già al 13’, è un segnale del fatto che questa Juventus abbia qualche equilibrio in più ma, soprattutto, una maggiore concretezza. Tutto apparentemente facile: l’assist Dybala con la conclusione vincente di Dusan Vlahovic, al suo primo gol in bianconero pochi minuti dopo il suo esordio. Nonostante il Verona giochi una gara discreta, anche se povera dal punto di vista degli spunti offensivi, in campo si vede quasi esclusivamente la Juventus che sfiora il raddoppio a più riprese ancora con Vlahovic e con Dybala.

Probabilmente è un segno del destino che il secondo gol che chiude la partita e il boxscore lo firmi proprio l’altro nuovo arrivo, lo svizzero Zakaria, anche lui esordiente dal primo minuto.

Dybala, che lascia il terreno di gioco a un quarto d’ora dal termine con una smorfia non del tutto soddisfatta dopo una chiacchierata con Allegri e Chiellini, uscito malconcio dopo una brutta botta, sono le uniche note non perfettamente intonate di una serata tranquilla.

Una serata quale la Juventus ritrova la vittoria e rimonta il quarto posto in classifica al termine di un lungo inseguimento sull’Atalanta che l’aveva battuta in casa il 27 novembre: l’ultima sconfitta subita dalla Juve.

Calendario serie A

La classifica aggiornata di Serie A

Atalanta che, peraltro, sarà proprio la prossima avversaria dei bianconeri, a Bergamo, domenica prossima alle 20.45, in una partita che potrebbe dire molto sia del futuro dei bianconeri che di quello della Dea.

Il tabellino

JUVENTUS – VERONA 2-0

13′ Vlahovic, 60′ Zakaria

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (75′ Rugani), De Sciglio; Zakaria (84′ McKennie), Arthur, Rabiot; Dybala (75′ Cuadrado), Vlahovic, Morata (84′ Kean).

VERONA (3-4-3): Montipò; Casale (84′ Sutalo), Gunter, Ceccherini (72′ Retsos); Depaoli, Tameze, Veloso (46′ Bessa), Lazovic; Barak (72′ Kalinic), Ilic (84′ Praszelik); Lasagna.

Ammoniti: Depaoli, Morata