Inter-Sassuolo, nerazzurri per il primo posto: esclusiva su DAZN

Grande opportunità per l’Inter che mira di nuovo alla prima posizione della classifica: ma contro il Sassuolo serve una vittoria. Ultime su Inter

Nella sceneggiatura di questo campionato, che continua a offrire cambi di programma e colpi di scena, il pareggio del Milan sul campo del fanalino di coda Salernitana diventa una straordinaria occasione per il Napoli, in campo domani alle 19 a Cagliari, che con una vittoria potrebbe riagganciare i rossoneri, ma soprattutto per l’Inter che battendo il Sassuolo tornerebbe in solitudine al comando della classifica.

Per l’Inter è un momento davvero significativo. In attesa del rinnovo di Brozovic e Perisic il presidente Steven Zhang ha appena ufficializzato che l’amministratore delegato Beppe Marotta, il responsabile del settore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin resteranno sul ponte di comando della squadra nerazzurra per altre tre stagioni, fino al giugno 2025. Una dimostrazione importante nella settimana della disfatta europea di Champions League contro il Liverpool. Quasi a volere dimostrare che l’Inter andrà avanti con i programmi ormai delineati.

Inter-Sassuolo, le ultime news

Formazione Inter

Brozovic è squalificato. Ballottaggio tra Vidal e Gagliardini per una maglia da titolare con quest’ultimo favorito a iniziare dal primo minuto. Probabile un turno di riposo per Dzeko che dovrebbe essere sostituito da Sanchez, anche Skriniar potrebbe rifiatare. A sostituirlo D’Ambrosio.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Gagliardini, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

Formazione Sassuolo

Rientri importanti per Dionisi che recupera Scamacca e Raspadori. Assente invece Ferrari, anche lui squalificato. Formazione a trazione anteriore con tre punte e Traore in posizione avanzata.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Statistiche e curiosità

Sono passati pochi anni da quando il Sassuolo è entrato a far parte stabilmente del club delle squadre abituali di Serie A: sono solo 17 i precedenti tra le due squadre, il Sassuolo ne ha vinti 7, l’Inter 8. Un sostanziale equilibrio anche se le ultime sei sfide vedono i nerazzurri imbattuti con tre vittorie consecutive. Inter senza vittorie da due turni dopo la sconfitta nel derby e il pareggio a Napoli.

Interessante la statistica che riguarda i calci piazzati. L’Inter è la squadra che ha segnato di più su azioni nate da calcio di punizione, 18 gol. Il Sassuolo è una delle squadre più fragili sulle punizioni avversarie, ben 19 gol subiti. Solo il Cagliari ha fatto peggio. L’Inter dovrà curare con attenzione Berardi, spesso in gol contro i nerazzurri: sette gol, cinque dei quali su rigore.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A DOPO GLI ANTICIPI

Inter-Sassuolo è in programma oggi, domenica 20 febbraio, alle ore 20.45 al “Giuseppe Meazza” di San Siro, Milano: arbitra Francesco Fourneau. Diretta televisiva in chiaro e in esclusiva per gli abbonati su DAZN da pc o da mobile e tablet scaricando l’applicazione.