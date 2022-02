Inter-Sassuolo 0-2, brutta sconfitta: primo posto sfumato

L’Inter fallisce l’aggancio al vertice della classifica di Serie A battuta dal Sassuolo, protagonista di una gara straordinaria a San Siro

In una giornata caratterizzata dalle difficoltà di tutte le squadre di vertice, Milan, Juventus e Atalanta hanno perso punti, l’Inter non fa eccezione e offre una delle partite più inconcludenti della sua stagione contro il Sassuolo che per contro gioca un match intensissimo e quasi perfetto.

Ne esce una pagina nera che in parte documenta un momento di difficoltà più generale, considerando che l’Inter non vince un match in campionato dal 22 di gennaio e che la squadra è comunque reduce da prestazioni non sempre convincenti, sicuramente non fortunate.

La partita

Se contro il Liverpool l’Inter avrebbe meritato molto più di un pareggio, trovandosi a fine gara con il sacco vuoto e tanti complimenti, a San Siro a fare la gara è il Sassuolo. Azione intensissima fin dai primi minuti da parte della squadra di Dionisi che gioca in modo piacevolissimo e micidiale sull’onda di ripartenze che aprono squarci preoccupanti nella difesa nerazzurra. Il vantaggio di Raspadori è frutto di una di queste azioni di controffensiva. E l’Inter reagisce al gol avversario anche con una certa intensità, sfiorando subito il pareggio. Ma senza precisione sotto porta, o trovando un attentissimo Consigli. Di fronte alla velocità del letale del Sassuolo l’Inter non trova contromisure: altra ripartenza, altro cross e gol del 2-0 segnato da Scamacca. Sassuolo che colpisce anche una traversa con Berardi.

Nel secondo tempo l’Inter gioca di più e meglio, ma si apre al contropiede avversario in modo ancora più evidente. E mentre il Sassuolo spreca più volte il terzo gol l’Inter sciupa tutto quello che ha per pareggiare. Incredibile l’errore di Lautaro Martinez, a due metri dalla porta vuota, incapace di spingere in rete un pallone facilissimo. Una serata storta, non la prima.

Il Sassuolo vince con pieno merito e l’Inter concede una deroga al Milan capolista esponendosi a questo punto al possibile sorpasso del Napoli che domani sera, ospite del Cagliari, con una vittoria potrebbe tornare al comando della classifica.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

Il tabellino

INTER – SASSUOLO 0-2

8′ Raspadori, 26′ Scamacca

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian (46′ Dumfries), Barella, Gagliardini (46′ Dzeko), Calhanoglu (78′ Vidal), Perisic (78′ D’Ambrosio); Lautaro Martinez, Sanchez

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan (46′ Ruan Tressoldi), Kyriakopoulos; Frattesi (70′ Matheus Henrique), Lopez; Berardi (89′ Peluso), Raspadori, Traore (78′ Harroui); Scamacca (70′ Defrel).

Ammoniti: Raspadori, Muldur, D’Ambrosio