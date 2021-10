Fiorentina-Napoli 1-2, la rincorsa infinita: settima vittoria consecutiva

Il Napoli passa anche a Firenze ed è l’unica squadra dei campionati più importanti a punteggio pieno, la classifica e i risultati della settima giornata

Fiorentina-Napoli – In cima alla classifica della Serie A e se vogliamo addirittura all’Europa. Perché con la sconfitta del Paris Saint Germain, battuto a Rennes 2-0 con Donnarumma tra i pali, il Napoli è l’unica squadra dei principali campionati d’Europa a punteggio pieno. Sette vittorie.

Fiorentina-Napoli, la partita

Una partita quella di Firenze, contro un’ottima squadra, che veniva giustamente considerato un buon banco di prova per il Napoli che, sei vittorie di Serie A a parte, arrivava dalla prima sconfitta stagionale (contro lo Spartak Mosca) ed era reduce da una serie di partite molto dispendiose anche dal punto di vista fisico. In una partita piacevole ed equilibrata la Fiorentina trova il vantaggio su calcio d’angolo con un gran tiro al volo di Martinez Quarta. Ma da qui in poi i Viola fanno davvero poco, quasi nulla. Il Napoli calcio prende in consegna la partita e non la molla più.

Arriva il pareggio su calcio di rigore concesso per un intervento di Martinez Quarta ai danni di Osimhen. Dragowski respinge la conclusione di Insigne, ma Lozano insacca la ribattuta. L’arbitro convalida dopo avere valutato veniale una spintarella sulla mischia successiva alla parata di Dragwoski.

La ripresa del Napoli è perfetta: arriva subito il raddoppio di Rrahmani, di testa, sul filo di fuorigioco da un calcio di punizione di Zielinski. E da qui la squadra di Spalletti tiene il campo con ordine senza mai lesinare offensive e sfiorando a più riprese il terzo gol con Osimhen e soprattutto con Politano. Infortunio all’ultimo minuto di gioco al portiere dei viola Dragowski, forse una brutta distorsione eseguendo un banale rinvio.

Sette vittorie in altrettante partite, il Napoli calcio continua la sua fuga e alla vigilia della seconda sosta di campionato la squadra di si gode una leadership di Serie A strameritata.

Il tabellino

FIORENTINA – NAPOLI 1-2

8′ Quarta, 37′ Lozano, 49′ Rrahmani

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola (77’ Kokorin), Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura (77’ Benassi), Pulgar (65’ Torreira), Duncan; Callejon (57’ Sottil), Vlahovic, Nico Gonzalez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (84’ Mertens), Anguissa; Lozano (57’ Politano), Zielinski (57’ Elmas), Insigne (70’ Demme); Osimhen (84’ Petagna).

Ammoniti: 31′ Bonaventura, 37′ Quarta, 53′ Mario Rui