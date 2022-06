Uefa Nations League Germania-Italia, vincere per restare primi

Uefa Nations League. Nazionale Germania-Italia. La situazione del girone. Orario, formazioni, ultime news

Germania-Italia chiude il tour de force che ha visto gli Azzurri impegnati in cinque gare a distanza ravvicinata. Dopo il ko contro l’Argentina, la Nazionale di Mancini ha colto una vittoria e due pareggi in Uefa Nations League 2022/2023 e ora va a caccia di altri punti per mantenere la vetta del girone.

Uefa Nations League 2023, calendario dell'Italia

Germania-Italia, dove si gioca e come vederla gratis

L’incontro fra le nazionali di Germania e Italia si giocherà al Borussia Park di Moenchengladbach, con fischio d’inizio fissato per le 20.45 di martedì 14 giugno.

Come di consueto, il match della Nazionale allenata da Roberto Mancini sarà trasmesso in diretta su Rai 1, quindi gratis. Sarà possibile vederlo anche in diretta streaming tramite l’applicazione gratuita di Raiplay.

Rosa e formazione Italia 2022

Germania-Italia, le ultime news dai ritiri

Dopo il pareggio contro l’Inghilterra, il commissario tecnico Mancini ha lasciato rientrare a casa il milanista Florenzi, che dovrà sottoporsi a un piccolo intervento, e il torinese di proprietà rossonera Tommaso Pobega, alle prese con un infortunio. Pur essendo indisponibile per squalifica, rimane invece in ritiro Sandro Tonali.

Assenza per squalifica anche nelle fila della Germania per il neo difensore del Borussia Dortmund Nico Schlotterback, con Flick che dovrebbe puntare su Werner unica punta con Muller e Havertz a supporto.

Germania-Italia, le probabili formazioni

Germania (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller, Werner. All. Flick.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Pessina, Scamacca, Pellegrini. All. Mancini.

La situazione del Girone 3

Dopo tre giornate disputate, l’Italia è al comando del Girone 3 con 5 punti, ma la classifica è cortissima. In seconda posizione c’è la sorprendente Ungheria con 4 punti, seguita dalla Germania con 3 (3 pareggi per i tedeschi) e ultima piazza per l’Inghilterra con 2 punti.

Pertanto l’Italia ha assoluto bisogno di tornare da Moenchengladbach con i 3 punti per mantenere la leadership del girone e chiudere ottimismo e fiducia questa prima fase post-mancata qualificazione al Mondiale.