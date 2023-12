In un meccanismo che vede l’Italia spettatrice sono state sorteggiate le semifinali di UEFA Women’s Nations League. Ecco chi sono le squadre

In attesa di quello che potrebbe essere il programma delle prossime amichevoli delle Azzurre, che condurranno l’Italia femminile verso le prime scadenze ufficiali, le qualificazioni all’europeo del 2025 in Svizzera, a tenere banco nel calendario del calcio femminile internazionale è ancora la Nation’s League.

Con la conclusione della fase a gironi che ha visto l’Italia clamorosamente al secondo posto dietro alla Spagna, ma davanti alla Svezia, le Azzurre sono certe della partecipazione alla League A del prossimo torneo, che continuerà con cadenza biennale per riprendere nel 2025.

Si tratta di una competizione estremamente importante. Anche se l’esito della fase a gironi ha già confermato, di fatto, quello che era l’esito più atteso. E cioè le tre squadre qualificate al torneo più importante del prossimo anno, quello delle Olimpiadi di Parigi.

Tutto è già deciso. La clamorosa dominazione dell’Inghilterra, seconda nel Gruppo A alle spalle dell’Olanda, priverà le Olimpiadi di quella che sulla carta era una delle squadre candidate a puntare alla medaglia d’oro, campione europea in carica e vice campione mondiale.

Le quattro semifinaliste saranno Olanda, Francia, Germania e la Spagna campione del mondo.

La qualificazione alle Olimpiadi

É proprio la qualificazione della Francia a fare notizia. Essendo la nazionale delle Bluettes qualificata di diritto alle Olimpiadi in quanto paese organizzatore ed essendo soltanto tre gli altri posti a disposizione, Olanda, Germania e Spagna sono automaticamente iscritte al torneo olimpico di diritto, e senza nessuna esclusione. Le semifinali della Nation’s League, a questo punto, sono significative solo per l’assegnazione della prima Nations League femminile della storia.

Ad affrontarsi nelle semifinali di una Final Four in programma il 23 e il 28 Febbraio ma in sede ancora da definire saranno Spagna-Olanda e Francia-Germania. Le due semifinaliste sconfitte affronteranno la finalina per il terzo posto mentre le vincenti si giocheranno il trofeo. Che divennta importante anche per la definizione di un ranking che sta assumendo valore proprio in funzione delle ultime sei partite della fase a gironi di Nations League.

Gli spareggi salvezza e promozione: tutti i verdetti

Retrocesse dalla Lega A alla Lega B Scozia, Portogallo, Galles e Svizzera: considerando la clamorosa eliminazione dell’Inghilterra si tratta di un notevole ridimensionamento per il calcio femminile professionistico britannico.

Costrette a giocarsi la salvezza, invece, nei testa a testa con le seconde classificate Della Lega inferiore Islanda, Belgio, Svezia e Norvegia.

Questi gli abbinamenti decisi dall’urna di Nyon sulla base di sfide di andata e ritorno che vedranno la squadra meglio posizionata giocare in casa la partita di ritorno. Le partite in programma a Febbraio sono ancora da calendarizzate:

Serbia-Islanda

Ungheria-Belgio

Bosnia Erzegovina-Svezia

Croazia-Norvegia

Le vincenti di queste partite saranno iscritte alla Lega A della prossima edizione.

Completano il quadro:

Lettonia-Slovacchia

Montenegro-Irlanda del nord

Bulgaria-Ucraina

Le vincenti di queste doppie sfide saranno iscritte alla Lega B della prossima edizione.