Lazio oggi contro il Marsiglia. Europa League. Formazioni e guida Tv

Europa League la Lazio gioca all’Olimpico contro l’Olympique Marsiglia. Calcio d’inizio: ore 18.45. Le formazioni, e dove vedere la SS Lazio in televisione.

Lazio-Olympique Marsiglia – La SS Lazio torna in campo in Europa League con l’obiettivo di una vittoria fondamentale per garantirsi un posto al secondo turno della seconda competizione europea.

Lazio: gli avversari in Europa League

Lazio Vs Marsiglia è una partita di cartello: per quello che queste due squadre rappresentano a livello internazionale e perché, in un girone di altissimo livello che coinvolge anche Lokomotiv Mosca e Galatasaray, ogni sfida diventa fondamentale.

Non c’è dubbio che la SS Lazio abbia pescato quanto di peggio possibile dalle urne di Nyon, un girone davvero di ferro che la squadra di Maurizio Sarri ha scontato al primo turno, con una sconfitta a Istanbul per poi recuperare a Roma con la Lokomotiv. L’Olympique di Sampaoli, tecnico che in passato era stato più volte avvicinato anche alla panchina della Lazio. Il Marsiglia ha due punti, dopo altrettanti pareggi. In Ligue 1 è terzo, cinque vittorie in due partite a dieci punti dal PSG primo in classifica e lanciatissimo in un torneo fino a oggi dominato.

Lazio-Olympique Marsiglia, le probabili formazioni

Il fittissimo calendario di entrambe le squadre obbligherà sia Maurizio Sarri che il tecnico argentino Sampaoli a mettere in atto un po’ di turnover. Tornerà in campo Strakosha, ormai scelta fissa della Lazio in Europa. Maglia da titolare anche per Lazzari e Acerbi reduce dalla squalifica di domenica scorsa e fermo anche domenica prossima con il Verona. Zaccagni dovrebbe essere la punta destinata ad affiancare Immobile e Pedro con Cataldi dal primo minuto a centrocampo.

Nel Marsiglia attenzione a Dimitri Payet, talentuosissimo – ma incostante – giocatore, in grado di dare molto fastidio alla difesa biancoceleste.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Balerdi, Caleta-Car, Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi; Gerson, Harit, de la Fuente; Payet. All. Sampaoli

Dove vedere Lazio Marsiglia in TV stasera

Lazio-Olympique Marsiglia si gioca giovedì alle 18.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitra il tedesco Deniz Aytekin. Diretta televisiva sulla piattaforma SKY (canali 201 e 252), streaming a disposizione su DAZN ma anche sulla piattaforma on line di SKY, SKYGo.

Vedi anche: Giocatori Lazio la formazione 2021 -2022

La conferenza stampa di Maurizio Sarri