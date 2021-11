La Juventus in crisi affronta lo Zenit: diretta in chiaro su canale 5

Juventus Zenit partita Champions. Tra la squadra in ritiro e Allegri contestato, la Juve affronta la partita di Champions contro lo Zenit (martedì ore 21) Di seguito la formazione.

La Juventus sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia recente. Due sconfitte consecutive in Serie A, una difesa pessima con tanti gol subiti. Una squadra emotivamente fragile e in grande difficoltà.

Juventus-Zenit San Pietroburgo, la partita

E in tutto questo la Vecchia signora deve affrontare una partita comunque decisiva contro lo Zenit San Pietroburgo, già battuto in Russia. Perché una partita significherebbe un po’ di serenità: e perché la vittoria di fatto garantirebbe alla squadra di Massimiliano Allegri il primo obiettivo stagionale, l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Un risultato che riporterebbe un po’ di tranquillità in una squadra in affanno che da ieri è in ritiro e che resterà a Vinovo anche dopo il match per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina.

Juventus-Zenit San Pietroburgo, le formazioni

La Juve quasi certamente riporterà in campo Chiesa, che ha recuperato da un leggero affaticamento muscolare. L’azzurro giocherà a destra, a sostegno di Dybala e Morata riconfermati in attacco. Ballottaggio in difesa, potrebbe essere il turno di de Ligt per dare fiato a Chiellini; McKennie sicuramente tra i migliori nella sconfitta contro il Verona, potrebbe essere titolare dal primo minuto.

L’ultimo allenamento dello Zenit fa pensare ad Azmoun titolare al posto di Dzyuba in attacco. Wendel resta il perno del centrocampo con Santos e Malcom impiegati nell’undici titolare.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Chiesa; Dybala, Morata.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.

Curiosità e statistiche, dove vederla in TV

Nella gara d’andata quindici giorni fa a San Pietroburgo vittoria della Juve con un gol di Kulusevski nel finale. Juventus imbattuta nelle altre due gare precedenti con lo Zenit che risalgono al 2008, pareggi a reti bianche in Russia e vittoria a Torino con gol di Del Piero. Lo Zenit è reduce da due vittorie consecutive molto ampie in campionato: 7-1 all Spartak Mosca e 4-1 alla Dinamo.

Juve-Zenit St.Pietroburgo si gioca alle 21.00 all’Allianz Arena di Torino. Arbitra lo spagnolo Alejandro Hernandez. La partita sarà diffusa in chiaro su Canale 5, ma anche su SKY (canali 201 e 252) e in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e NowTV.