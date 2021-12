Juventus Champions 2021 -22 Vs Malmoe stasera. Guida Tv

Juventus Champions -Con la certezza della qualificazione agli ottavi, la Juve contro il Malmoe stasera punta a una vittoria, ma vincere non basta. Formazione e guida Tv

Juventus Champions -Reduce dalla brutta sconfitta di Londra contro il Chelsea, in quella che probabilmente è stata una delle più brutte prestazioni della squadra di Allegri di questa, travagliata stagione, la Juventus si appresta a chiudere la fase a gironi di Champions League in casa contro il Malmoe (Allianz Stadium ore 18.45).

La Juventus passa prima se vince?

Dopo cinque gare Juventus e Chelsea sono appaiate al primo posto del girone con 12 punti e quattro vittorie a testa. Ma sono i londinesi ad avere una migliore differenza reti: +9 per la squadra di Tuchel, +3 per i bianconeri. Dunque per puntare alla prima posizione del girone e godere del privilegio di essere una testa di serie, giocando contro una seconda classificata e disputando in casa la gara decisiva al ritorno degli ottavi di finale, la Juventus non può contare solo ed esclusivamente su una propria vittoria.

In definitiva la Juve è obbligata a vincere. Ma anche a sperare in un passo falso del Chelsea a San Pietroburgo contro lo Zenit. Di fatto, aritmetica alla mano, i conti del girone sono molto chiari. Chelsea e Juventus andranno comunque agli ottavi e lo Zenit, cui serve un pareggio ma quasi certamente si qualificherebbe anche con una sconfitta visti i 12 gol di vantaggio nella differenza reti contro gli svedesi, sarà la squadra ripescata in Europa League. Di fatto alla Juventus per passare al primo posto serve che il Chelsea perda o pareggi in Russia. Il resto conta poco

Champions League, Juventus-Malmoe

Formazione Juventus

Fermo restando che le condizioni di Bonucci dovranno essere verificate in fase di rifinitura, quasi certamente la Juventus proporrà una difesa a quattro con l’azzurro e de Ligt schierati come centrali. Dopo la lite vista in campo contro il Genoa nella quale Morata e Allegri si sono affrontati a muso duro immediatamente dopo la sostituzione dell’attaccante, c’è curiosità per capire se lo spagnolo verrà riconfermato nel ruolo di unica punta con Kulusevski, Dybala e Bernardeschi a supporto. Considerando che la partita non è decisiva, ma soprattutto è alla portata anche delle riserve, facile immaginare che Massimiliano Allegri deciderà di distribuire i minuti di gioco ruotando le forze e schierando alcuni rinvalzi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.

Formazione Malmoe

Pareggiando in casa contro l’Halmstad il Malmoe ha chiuso il campionato svedese Allsvenskan conquistando il suo 22esimo titolo nazionale che gli garantisce il diritto di una conferma alla prossima edizione della Champions League. Modulo 3-5-2 per i campioni di Svezia che dovrebbero schierare la coppia d’attacco Birmancevic-Colak con Lewicki nel ruolo di centrocampista offensivo avanzato.

MALMOE (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak.

Curiosità e statistiche

Juventus imbattuta senza aver mai subito un solo gol contro gli svedesi nei tre precedenti registrati fin qui in Champions League. Due vittorie, entrambe per 2-0 nella stagione 2014- 15, vittoria ancora più eloquente in Svezia nella gara d’andata di questa fase a gironi il 14 settembre grazie ai gol di Alex Sandro, Dybala, su calcio di rigore, e Morata. Per il Malmoe il titolo conquistato nel campionato svedese è il sesto degli ultimi otto anni. Un ruolino di marcia significativo per la squadra che, nel luglio scorso, si è garantita anche la vittoria della Coppa nazionale battendo il Goteborg. Tecnico degli svedesi è quel John Dahl Tomasson che i tifosi italiani ricordano molto bene per la sua esperienza nel Milan: 22 gol in 75 partite in tre anni. Il Malmoe dovrebbe chiudere la sua terza esperienza di Champions League dopo quelle tra il 2014 e il 2016 con un quarto posto. Una conferma.

Juventus-Malmoe si gioca mercoledì alle 18.45, stadio “Allianz Stadium” di Torino. Arbitra il bielorusso Irfan Peljto. La partita sarà diffusa in esclusiva su SKY (canali 201 e 252) e in streaming su Mediaset Infinity, SkyGo e NowTV.

Nell’altra partita del girone, sempre alle 18.45, lo Zenit San Pietroburgo ospita il Chelsea.