Europa League: Lazio-Lokomotiv Mosca, ultime notizie sulle formazioni

La Lazio reduce dalla splendida vittoria nel derby contro la Roma, deve invece recuperare in Europa League affrontando la Lokomotiv Mosca (ore 21).

Europa League, secondo turno Gruppo E: Lazio-Lokomotiv Mosca – É una Lazio rigenerata quella che torna in campo all’Olimpico a pochi giorni di distanza dalla vittoria nel derby contro la Roma. Una Lazio ancora alla ricerca della miglior condizione e che in Europa League deve rimontare dopo la sconfitta all’esordio contro il Galatasaray.

Lazio-Lokomotiv Mosca, le probabili formazioni

Maurizio Sarri conferma la ‘Lazio europea’, già vista in gran parte a Istanbul, a cominciare dal portiere Strakosha che deve farsi perdonare un paio di erorri decisivi nella gara d’esordio. L’estremo difensore albanese avrà un’altra opportunità. Per il resto sarà un mix di conferme e di riserve: spazio in attacco per Muriqi che con Cataldi e Akpa Akpro sarà schierato titolare dopo i minuti decisivi nel finale della vittoria del derby.

La Lokomotiv Mosca è un progetto interessante con diverse individualità da tenere d’occhio. Tra le quali l’ex romanista Jedvaj. Attacco a tre, ma il padrone del gioco è Barinov, play anche della nazionale russa.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro.

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3): Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Tiknizyan; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano.

Formazione Lazio 2021-2022. Giocatori e proprietà della S.S. Lazio

La Lokomotiv Mosca

La Lokomotiv non sta vivendo un momento particolarmente brillante dal punto di vista del gioco e dei risultati. La squadra non vince dall’11 settembre tre pareggi consecutivi in campionato senza gol, contro Ural e Khimki, e un pareggio anche nell’esordio europeo, 1-1 in casa contro l’Olympique Marsiglia grazie al gol in rimonta e allo scadere di Anjorin. Dopo nove partite di premier league russa è al terzo posto in classifica, imbattuta, ma con cinque pareggi e un attacco a dir poco incostante fortissimo con le squadre deboli del suo campionato ma inconsistente quando affronta difese più strutturate.

Lazio-Lokomotiv Mosca si gioca alle 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitra l’inglese Craig Pawson. La partita sarà diffusa su Sky (canali 201 e 252) oltre che in streaming sulle piattaforme DAZN, Sky Go e Now

Le parole di Sarri e Milinkovic Savic in conferenza stampa