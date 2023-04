La Juventus completa il quadro delle sfide europee con la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League affrontando a Torino lo Sporting Lisbona

Doppia sfida per le italiane in direzione di Lisbona. Dopo l’Inter che ha conquistato una bella vittoria con il Benfica in Portogallo, la Juventus affronta lo Sporting nella sfida di andata dei quarti di finale di Europa League.

Per la squadra bianconera è un altro passo importante per mettere alcuni paletti fondamentali in vista della prossima stagione, che non può prescindere da una riconferma europea.

Juventus-Sporting Lisbona, curiosità

Al momento dei sorteggi una delle squadre più temute in assoluto in corsa per l’Europa League era l’Arsenal, che sta dominando la Premiership inglese. Erano proprio gli inglesi la squadra che tutti, Juventus compresa, avrebbero voluto evitare. Ma il destino ha voluto che i bianconeri si trovino proprio di fronte la squadra che l’Arsenal lo ha eliminato, a sorpresa e contro ogni pronostico.

La squadra di Amorim, a dispetto di una stagione in Superliga portoghese non particolarmente straordinaria, si sta esaltando in Europa dove vanta un ruolino di marcia di tutto rispetto. Terza in Champions League come la Juventus ma alle spalle del Tottenham (poi eliminato dal Milan) ed

Eintracht Francoforte (battuto dal Napoli). Lo Sporting Lisbona ha notevolmente alzato il suo profilo battendo in Europa League prima i danesi del Midtjylland e poi i Gunners. Portoghesi imbattuti, due pareggi in casa e due vittorie esterne: anche se quella con l’Arsenal è arrivata solo ai calci di rigore e con un po’ di fortuna.

Statistiche e precedenti di Juventus e Sporting Lisbona

Lo Sporting è solo quarto in Superliga portoghese, reduce da una rocambolesca vittoria estera (3-4) sul campo del modesto Casa Pia. Ma è anche in serie positiva da due mesi: ultima sconfitta il 12 aprile in casa contro il Porto. Da allora sette vittorie e quattro pareggi. La Juventus invece ha visto interrompersi il suo rush proprio nell’ultimo turno di Serie A, battuta dalla Lazio.

Il cammino tra le due squadre in termini europei è contrastante. Male in Champions, meglio in Europa League. Ma i bianconeri in questa competizione non hanno mai perso: sei vittorie e sette pareggi con le ultime tre partite esterne che si sono chiuse senza mai subire un solo gol.

Lo Sporting ha un’altra statistica disastrosa: conto le italiane non ha mai vinto in trasferta. Quindici partite, 4 pareggi e 11 sconfitte.

Juventus-Sporting Lisbona, le probabili formazioni

Ad Allegri al momento manca solo De Sciglio. Anche Vlahovic è recuperato, ma con ogni probabilità lascerà spazio a Milik affiancato da Di Maria. In difesa torna Danilo con Alex Sandro al posto di Gatti. Anche Pogba tra i convocati abile e arruolato per entrare dalla panchina, dove andranno a disposizione anche Chiesa e Kean.

L’assenza peggiore per Amorim, oltre a quella di Bellerin è sicuramente Paulinho. L’indisponibilitò di Cabral spinge tra i titolari il promettente Youssef Chermiti, 18 anni, affiancato da Edwards e Trincao.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

SPORTING (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao.

Calcio d’avvio di Juventus-Sporting Lisbona alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino, arbitra il turco Halil Umut Meler. Diretta televisiva in chiaro su TV8 e su Sky Sport, live streaming su DAZN e sull’applicazione SKY Go.