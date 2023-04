Feyenoord e Roma si trovano di nuovo di fronte a distanza di un anno dalla finale di Conference League dello scorso anno (giovedì ore 18.45)

Si arricchisce di un nuovo capitolo la rivalità tra il Feyenoord e la Roma che nel corso degli ultimi anni si sono incrociati spesso nel loro cammino di coppa.

L’ultimo precedente è quello più bello per la squadra giallorossa, con la vittoria nella finale di Tirana che ha riportato una coppa internazionale in Italia dopo molti anni ricollocando la Roma nella fascia alta dei club europei.

Feyenoord-Roma, curiosità

Sarà una partita inevitabilmente condizionata anche da temi non solo agonistici e sportivi. Le intemperanze dei tifosi olandesi a Roma che qualche anno fa danneggiarono la Fontana della Barcaccia sono ancora fresche tra le immagini di archivio. Lo scorso anno a Tirana solo un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine ha evitato altri incidenti e disordini. E gli ultimi giorni sono stati di forte tensione anche on line tra minacce e aggressività verbale da una parte e dall’altra.

Le autorità romane hanno imposto il divieto di trasferta ai tifosi olandesi per la partita in programma giovedì prossimo. E in conseguenza di questo la UEFA ha imposto il divieto di trasferta anche ai tifosi giallorossi. Ma c’è grande preoccupazione sia per la partita di Rotterdam, che si giocherà in un ambiente fortemente ostile alla squadra di Mourinho che per quella di ritorno. Non è detto che proprio com’è accaduto con gli ultras dell’Eintracht Francoforte a Napoli non si presentino a Roma alcune frange di cani sciolti pronti a mettersi in viaggio solo per creare problemi.

Statistiche e curiosità di Feyenoord e Roma

Il Feyenoord arriva a questi quarti di finale dopo avere vinto il Gruppo F ed eliminando la Lazio, esclusa per differenza reti. Poi ha battuto nettamente lo Shakhtar Donetsk con un secco 7-1 nella gara di ritorno di Rotterdam, eguagliando la più grande vittoria mai registrata in UEFA Europa League in una partita a eliminazione diretta.

La Roma, seconda del suo girone, ha superato due squadre spagnole tra spareggio ed ottavi battendo il Real Betis e la Real Sociedad.

C’è un altro precedente tra Roma e Feyenoord che risale al 2015: 1-1 all’Olimpico e vittoria 2-1 al De Kujp in una gara tesissima con tre espulsi, l’unica sconfitta casalinga del Feyenoord contro una squadra di Serie A.

Il Feyenoord ha affrontato squadre italiane in 17 incontri UEFA con un record di 6 vittorie, 4 pareggi. Il bilancio della Roma nelle competizioni UEFA contro club olandesi è di cinque vittorie, due sconfitte e quattro pareggi. Ma la nota significativa è che la Roma ha sempre avuto successo nelle cinque sfide precedenti a eliminazione ed è imbattuta nelle ultime otto partite.

Feyenoord-Roma, le probabili formazioni

Il tecnico degli olandesi Arne Slot dovrà rinunciare al portiere Bijlow, bloccato da una frattura al polso. Al suo posto Wellenreuther. Per il resto squadra confermata con Wieffer e Szymanski a centrocampo e attacco con Gimenez al vertice appoggiato da Jahanbakhsh e Idrissi laterali.

Secondo le ultime indicazioni prima della partenza per l’Olanda Mourinho dovrebbe dare fiducia a Zalewski e Spinazzola con Pellegrini e Dybala alle spalle di Abraham.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Peders, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kocku, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

Feyenoord-Roma si gioca alle ore 18.45 allo stadio De Kujp di Rotterdam, arbitra lo spagnolo José Maria Sanchez. Diretta televisiva su SKY Sport Uno e in streaming su DAZN e sulla applicazione SKY Go.