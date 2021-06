I precedenti tra Italia e Svizzera vedono gli Azzurri nettamente favoriti: ma la squadra rossocrociata ha anche riservato alcune delusioni alla nostra nazionale

I numeri dicono Italia, soprattutto quelli più recenti considerando che le ultime otto partite hanno visto la squadra azzurra imbattuta contro i rossocrociati. Ma questa sarà la prima partita in una fase finale di un Europeo tra Italia e Svizzera.

I risultati della Svizzera contro l’Italia

L’ultimo successo della Svizzera contro l’Italia risale addirittura a 28 anni fa, una vittoria per 1-0 a Berna in una gara di qualificazione ai Mondiali. In quella squadra azzurra era in campo anche l’attuale CT, Roberto Mancini. Una sola sconfitta per l’Italia nel 24 precedenti giocati nel nostro paese, 18 vittorie azzurre, cinque pareggi e un’unica sconfitta all’Olimpico di Roma nel 1982. La Svizzera è abbonata al pareggio, quattro nelle ultime quattro partite.

Euro 2020, Italia-Svizzera: probabili formazioni, dove vederla in TV

Il record della squadra di Mancini

La nazionale di calcio italiana si sta avvicinando sempre di più al record di imbattibilità di trenta partite che risale addirittura alla leggendaria epopea della squadra diretta da Vittorio Pozzo. Spicca l’imbattibilità della porta azzurra: non un gol nelle ultime nove partite, 875 minuti di porta inviolata. Ultimo gol quello subito da Donny van de Beek contro l’Olanda, lo scorso ottobre in Uefa Nations League.

Donnarumma potrebbe diventare il secondo portiere più giovane nella storia degli Europei a tenere la porta inviolata in presenze consecutive (22 anni, 111 giorni il giorno della partita), dopo il russo Igor Akinfeev nel giugno 2008 (22 anni, 71 giorni).

In caso di vittoria l’Italia sarà la prima squadra di Euro 2020 certa di avere accesso agli ottavi di finale.

L’attaccante dell’Italia Ciro Immobile, in gol anche contro la Turchia, ha segnato 92 gol nelle sue ultime 118 presenze allo Stadio Olimpico.

