Euro 2020, un pareggio 1-1 nell’esordio contro il Galles ma la Svizzera ha dimostrato anche una discreta qualità. I punti di forza della squadra che gioca contro l’Italia oggi

Italia-Svizzera, mercoledì 16 giugno ore 21 – Il pareggio della Svizzera contro il Galles è stato un risultato estremamente positivo: per l’Italia. Che approfittando della divisione della posta tra le due avversarie ora è in una posizione di vantaggio assoluta.

La Svizzera, prossima avversaria della nazionale

C’è un altro motivo di soddisfazione per l’Italia; che fatti due conti ha un giorno di riposo in più per preparare il match contro i rossocrociati che, dal canto loro, si sono pure dovuti scoppiare una trasferta dall’Azerbaijan. Prima partita a Baku, seconda a Roma: diciassette ore di volo e due di fuso orario. Non esattamente una passeggiata. Meno tempo per recuperare.

Il CT Petkovic pianificando la partita con l’Italia ha chiesto di partire subito per arrivare a Roma quanto prima possibile. Infatti ieri la Svizzera era già arrivata in Italia per sostenere il suo primo allenamento. Una squadra solida costruita sull’estro e la qualità di due centrocampisti d’esperienza come Xhaka e Shaqiri che tuttavia contro il Galles non hanno assolutamente impressionante.

Attenzione a Embolo

A destare ottima impressione se mai è stato Breel Embolo, attaccante camerunense con passaporto di Berna che gioca in Germania con il Borussia Moenchengladbach: la partita praticamente l’ha fatta lui da solo. Segnando il vantaggio, sbranandosi almeno un paio di ottime occasioni per raddoppiare e tenendo costantemente in apprensione la difesa gallese. Una versione più economica ma non meno travolgente di Lukaku: alto, solido, molto veloce. Ma estremamente abile anche nel possesso palla, bravo a fare da sponda.

Per la Svizzera la partita contro l’Italia diventa decisiva: è vero che passano anche sei terze su otto, non poche… ma perdere con gli azzurri costringerebbe gli elvetici a rischiare tutto nell’ultima partita in programma contro la Turchia.

Qualche novità nella Svizzera

Petkovic sta valutando se inserire Gavranovic al posto di Seferovic, apparso molto in ombra contro il Galles. Altra novità riguarda Jonas Omlin: il portiere ha lasciato il ritiro. Il suo Europeo è già finito a causa di un leggero infortunio alla caviglia che però non offre garanzie al CT che ha preferito sostituirlo con Gregor Kobel, acquistato da poco dal Borussia Dortmund. La sostituzione dei portieri, in caso di infortunio, è consentita dal regolamento di Euro 2020 anche a torneo in corso.

Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21, diretta su SKY Sport 1 e RAIUno: porte aperte per 23mila spettatori.

