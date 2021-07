Euro 2020, Italia-Spagna: le probabili formazioni, dove vederla

É il gran giorno della prima semifinale di Euro 2020, l’Italia affronta la Spagna per concretizzare un grande risultato e un evento storico (ore 21)

Euro 2020, Italia-Spagna – C’è di nuovo la Spagna sulla strada dell’Italia: proprio come nove anni va, quando la squadra azzurra, allora allenata da Cesare Prandelli, andò vicinissima a una grande impresa perdendo solo la finale dalle Furie Rosse. Fu uno 0-4 bruciante: ma quella Spagna era una squadra straordinaria.

L’Italia senza Spinazzola

L’infortunio di Leonardo Spinazzola, operato ieri in Finlandia dall’equipe del professor Lasse Lempinen per la ricostruzione del tendine d’Achille, è un problema serio per Roberto Mancini che nell’esterno della Roma aveva avuto una formidabile arma offensiva che in tutte le vittorie precedenti aveva funzionato.

L’unica soluzione possibile per Mancini è quella di schierare Emerson Palmieri; ma per il resto dovrebbe essere la stessa squadra che ha iniziato contro il Belgio, e dunque con Chiesa in campo al posto di Bernardi e con Verratti dal primo minuti.

Spagna, Sarabia indisponibile

Le condizioni di Sarabia, decisivo nel corso delle ultime partite, non sono tali da pensare che l’attaccante sarà in campo dal primo minuto. Al suo posto con ogni probabilità Gerard Moreno. Per il resto è la stessa squadra che ha vinto nettamente con la Slovacchia e che si è guadagnata i quarti di finale eliminando ai tempi supplementari la Croazia e ai rigori la Svizzera. Difesa con Pau Torres e Laporte centrali e con Pedri e Koke a sostegno della linea offensiva che punterà di nuovo tutto su Alvaro Morata. Luis Enrique difficilmente cambierà qualcosa di una squadra sulla quale ha deciso di puntare fin dall’inizio dell’Europeo e che ha riconfermato ostinatamente anche dopo i primi due, scialbi, pareggi.

Euro 2020: come gioca la Spagna, la prossima avversaria degli Azzurri

Italia-Spagna le probabili formazioni

Arbitro dell’incontro è il tedesco Felix Brych, uno dei fischietti più autorevoli di questo Europeo. Ha diretto i quarti di finale tra Inghilterra e Ucraina e Italia e Spagna lo hanno già avuto in campo in occasione della qualificazione al Mondiale 2018. Finì in parità, 1-1. Il resto della squadra arbitrale sarà completata dai guardalinee Borsch e Lupp, e dall’addetto al VAR Marco Fritz, tutti tedeschi. Il quarto uomo sarà il russo Karasev.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Olmo, Morata, Gerard Moreno.

Euro 2020, il programma delle due semifinali: si gioca a Wembley.

Italia-Spagna, dove vederla

Calcio d’inizio alle ore 21. La partita si gioca allo stadio nazionale inglese di Wembley. Prevista la presenza di circa 60mila persone secondo le disposizioni confermate dalla UEFA e dal governo inglese. La presenza di tifosi italiani dovrebbe essere significativa: a disposizione dei tifosi azzurri ci sono seimila biglietti, tutti andati esauriti. La stragrande maggioranza di questi tagliandi sono andati a italiani che vivono e lavorano in Inghilterra: ma sono andati esauriti anche i biglietti messio in vendita ormai da diversi mesi, prima ancora dell’inizio della pandemia. Alcuni sono finiti sui siti dei secondary ticket, i bagarini on line. Si parla di biglietti in vendita anche a 400 euro.

Italia-Spagna verrà trasmessa sia su Sky che in chiaro, su RAIUno. Su Sky telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, su RaiUNO il commento è di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

La partita sarà visibile per gli abbonati Sky anche su Sky Go e su Now TV oltre che in streaming su Rai Play.

VEDI ANCHE: Nazionale italiana di calcio giocatori