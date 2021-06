Euro 2020, nella terza giornata della fase a gironi (gruppo A) la Nazionale italiana incontra il Galles Calcio d’inizio ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito le probabili formazioni, e dove vedere la partita di oggi gratis

Euro 2020 – Italia Galles sarà una partita difficile, entrambe le squadre sono qualificate agli ottavi di finale degli europei, ed entrambe sono determinate a vincere. L’allenatore della squadra gallese Robert Page non ha dubbi, la sua mission è battere la nazionale Italiana. Per il Ct dell’Italia Roberto Mancini gli azzurri giocano sempre e solo per vincere. Tuttavia oltre alla volontà delle due squadre, pesano il clima caldo e umido di questi giorni oltre alla stanchezza. Per la nostra nazionale si tratta infatti della terza partita in 10 giorni.

Gli scenari in caso di vittoria o pareggio

Qualora la squadra gallese dovesse vincere interromperebbe il lungoi elenco di vittorie della Bazionale di calcio Italiana. Ricordiamo che l’Italia ha vinto ben 29 partite di fila. In caso di pareggio invece la squadra di Mancini si aggiudica il primo posto nel girone A e il Galles finisce al secondo posto. Attualmente la situazione della classifica vede gli azzurri al primo posto con 6 punti, mentre i gallesi sono secondi con 4 punti

La probabile formazione della Nazionale italiana

Per il Ct dell’italia tutti i giocatori sono titolari, quindi per questa partita ci sarà un turn over in campo e probabilmente diversi cambi durante il match. Ecco la formazione

Gianluigi Donnaruma

Toloi

Leonardo Bonucci

Bastoni

Emerson Palmieri

Cristante

Jorginho

Verratti

Federico Chiesa

Andrea Belotti

Lorenzo Insigne

Questi dovrebbero essere i calciatori titolari, ma a disposizione Mancini ha il resto della squadra a parte Chiellini fermo per un problema muscolare a seguito dell’infortunio contro la Svizzera.

La formazione del Galles

Ward; 14. Roberts, 22 Mepham, 6 Rodon, 4 B. Davies; 16 Morrell, 7 Allen; 20 James, 10 Ramsey, 11 Bale; 13 K. Moore. (1 Hennessey, 2 Gunter, 5 Lockyer, 3 N. Williams, 19 Brooks, 21 A. Davies, 23 Levitt, 17 Norrington-Davies, 9 Roberts, 18 J. Williams, 8 Wilson). All. Page

Arbitro della partita di oggi Italia contro Galles, sarà il rumeno: Alin Hategan

Dove vedere la partita degli Europei gratis

Gli abbonati di Sky possono guardare il match sulla pay Tv, ma la Rai trasmette in chiaro le partite della nazionale di calcio, pertanto Italia Galles sarà visibile su Rai 1. In aggiunta, non dimenticate che nel rispetto delle regole( mascherine e distanziamento) potete vedere la partita anche tramite i megaschermi presenti nella città di Roma, oltre alle altre capitali della penisola.