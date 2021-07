Euro 2020, Italia-Belgio: le probabili formazioni dove vederla

Quarti di finale per l’Italia che a Monaco gioca (ore 21) contro il Belgio di Romelu Lukaku. Formazione e dove vedere la partita di stasera. Video

Euro 2020, quarti di finale Italia-Belgio – Il sofferto passaggio di turno contro l’Austria è stata la dimostrazione diretta che nulla in questo Europeo può essere dato per scontato. E se non bastasse a testimoniare il fatto che quella dell’Italia è stata comunque una grande impresa ci sono le eliminazioni di Olanda, Germania e Francia, squadre che alla vigilia erano considerate tra le favorite assolute e che sono tornate già a casa.

Italia con Chiellini

La miglior notizia possibile è il recupero di Chiellini che dopo i problemi degli ultimi giorni e l’assenza contro l’Austria dovrebbe tornare in campo dal primo minuto al fianco di Bonucci. Confermato Di Lorenzo, con Spinazzola sul lato. L’altra novità potrebbe essere in avanti con Chiesa in campo dal primo minuto al posto di Berardi. D’altronde l’impatto di Chiesa sulla partita contro l’Austria è stato devastante e anche gli ultimi allenamenti parlano di un giocatore in gran forma.



Belgio, recupero di De Bruyne

Problemi invece per il Belgio. Sicuramente il ct Martinez sarà costretto a fare a meno dell’ex atalantino Castagne, e quasi certamente non giocherà dall’inizio con Eden Hazard uscito malconcio dalla partita contro il Portogallo. Al suo posto Carrasco. Riconfermata la presenza di De Bruyne, elemento cardine del centrocampo dei Diavoli Rossi, anche lui sostituito contro il Portogallo dopo due colpi molto violenti alla caviglia e due giorni di allenamento a ritmo ridotto.

Euro 2020, all’Italia tocca il Belgio: come giocano i Diavoli Rossi

Belgio-Italia, le probabili formazioni

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. CT: Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

Arbitro: Vincic (Slovenia), assistenti Klancnik e Kovacic. Quarto uomo Rapallini. Al VAR Dankert con la consulenza di Fritz, Gittelman e Gil.

Italia-Belgio, dove vederla

Calcio d’inizio alle ore 21. La partita si gioca all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera. Prevista la presenza di 14500 persone con larghissima maggioranza italiana: si parla di 10mila tifosi azzurri.

Italia-Belgio verrà trasmessa sia su Sky che in chiaro, su RAIUno. La gara sarà trasmessa per gli abbonati Sky anche su Sky Go e su Now TV oltre che in streaming su Rai Play.

VEDI ANCHE NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO GIOCATORI