Partita di grande sofferenza per l’Italia che conquista i quarti di finale di Euro 2020 solo ai tempi supplementari contro un’ottima Austria

Una vittoria vera, sofferta, sudata, contro una squadra solidissima che non si è limitata a chiudere ogni fonte di gioco agli Azzurri ma è anche riuscita a farci tremare, trovando un gol annullato per un fuorigioco millimetrico. Ma alla fine la vittoria per 2-1 maturata ai supplementari vale la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2020.

Italia-Austria, la partita

Senza Chiellini, con Verratti in campo dal primo minuto e con la linea offensiva affidata di nuovo a Immobile, Insigne e Berardi l’Italia fatica moltissimo. Non hanno fortuna gli Azzurri che colgono un incrocio dei pali con Immobile. Ma poi a farsi ammirare è soprattutto l’Austria con un gioco estremamente fisico e aggressivo sui nostri portatori di palla, una morsa dalla quale Jorginho e Verratti faticano a liberarsi. Poche le occasioni da gol: il pericolo più importante, anzi, è austriaco con un lungo pallone che sorprende la nostra difesa e che Alaba corregge per il gol di Arnautovic. Benedetta sia la VAR, che annulla tutto.

Si va ai supplementari e l’Italia si sblocca con le mosse della panchina, tutte azzeccate da Mancini che inserisce Chiesa e Pessina, tutti e due in gol. La rete austriaca di Kalajdzic rende l’impresa ancora più difficile e la gioia alla fine è intensa come poche altre volte.

L’Italia torna trionfalmente da Wembley e e si prepara alla prossima impresa. Appuntamento all’Allianz di Monaco di Baviera contro la vincente tra Belgio e Portogallo.

Italia-Austria in sintesi

07’ – Bachmann sventa con i piedi un gran tiro di Barella

32’ – Immobile cerca la conclusione dalla distanza e colpisce un clamoroso incrocio dei pali

67’ – Arnautovic in gol su un pallone appoggiato da Alaba: ma l’arbitro annulla dopo la verifica del VAR per un fuorigioco millimetrico

95’ – 1-0 ai supplementari Chiesa sblocca con una grande azione personale, Spinazzola in diagonale, stop di testa, controllo e gran sinistro nell’angolino.

105’ – 2-0, splendido lavoro di preparazione di Acerbi che appoggia a Pessina bravissimo a chiudere in diagonale dopo un secco dribbling ad uscire

114’ – 2-1 Il gol di Kalajdzic costringe ad altra sofferenza, colpo di testa del gigantesco attaccante su azione di calcio d’angolo

Italia-Austria, il tabellino

ITALIA-AUSTRIA 2-1

95’ Chiesa, 105’ Pessina, 114’ Kalajdzic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella (67’ Pessina), Jorginho, Verratti (67’ Locatelli); Berardi, Immobile, Insigne (108’ Cristante). CT Mancini

AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch (105’ Gregoritsch); Laimer, Schlager (105’ Schaub), Sabitzer, Baumgartner (89’ Schopf); Arnautovic (97’ Kalajdzic). Ct. Foda

Ammoniti: Arnautovic (A), Di Lorenzo (I), Barella (I), Dragovic (A)