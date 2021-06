L’Italia torna in campo contro l’Austria dopo uno strepitoso percorso netto di tre vittorie senza avere subito un solo gol: si gioca alle ore 21 oggi.

É un’Italia piena di speranze, ma anche di molte certezze quella che si appresta ad affrontare l’Austria nel secondo quarti di finale di Euro 2020. La squadra azzurra ha dominato il proprio girone senza difficoltà: tre vittorie piene senza subire un gol. Una squadra forte, solida, con un progetto concreto. Ora si tratta di concretizzare un altro passo.

Italia, senza Chiellini e con Verratti

Si gioca a Wembley nonostante la preoccupante crescita della Variante Delta che nel corso delle ultime settimane ha visto alzarsi notevolmente la curva della pandemia in Inghilterra.

Mancini dovrà rinunciare a Chiellini, il cui problema muscolare alla coscia è quasi risolto ma consiglia ancora un po’ di prudenza. In difesa con Bonucci, ci saranno Acerbi e Di Lorenzo mentre dovrebbe tornare titolare Spinazzola. L’altro dubbio riguarda Verratti, apparso in ottime condizioni dopo l’infortunio al ginocchio nella partita contro il Galles: il CT dovrà decidere se rischiarlo o meno. L’alternativa è ovviamente Locatelli che sta vivendo un ottimo momento. L’attacco è riconfermatissimo: immobile, Indisgne e Berardi.

Austria, tutti riconfermati

La squadra che ha conquistato i quarti di finale è completamente riconfermata dal tecnico Foda. Anche Arnautovic quasi certamente sarà l’unico terminale offensivo di una squadra che dal punto di vista realizzativo non ha moltissime soluzioni. L’ex interista sarà l’unica punta, tutto il resto della squadra è lo stesso che ha battuto l’Ucraina nella gara decisiva della fase a gironi E dunque Baumgartner – autore del gol decisivo – il capitano Alaba e Laimer, uno dei giocatori più intensi in assoluto. Una squadra molto solida e bene organizzata che sicuramente.

Italia-Austria, le probabili formazioni

Arbitro dell’incontro sarà l’inglese Anthony Taylor che a Euro 2020 ha già diretto Danimarca-Finlandia (la partita del dramma di Christian Eriksen) e Portogallo-Germania.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All: Mancini.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. All: Foda.

Italia-Austria, dove vederla

Calcio d’inizio alle ore 21. La partita Italia-Austria verrà trasmessa sia su Sky che in chiaro, su RAIUno. La gara sarà trasmessa per gli abbonati Sky anche su Sky Go e su Now TV oltre che in streaming su Rai Play.