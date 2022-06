Serie C femminile 2021/2022, 30^ giornata. Chi sale in B

Calcio Femminile Serie C 2021/2022, il calendario gare dell’ultima giornata dei Gironi A, B e C. A che ora si gioca, chi è promosso, chi retrocede

Anche il campionato di calcio femminile di Serie C 2021/2022 volge al termine. Il prossimo, sarà l’ultimo turno in programma e chiuderà una stagione che deve emettere ancora moltissimi verdetti.

In prima istanza mancano ancora all’appello le vincitrici dei gironi B e C e devono essere ancora definite le griglie playout per stabilire chi retrocederà in Eccellenza.

Calendario serie C

Calcio Femminile Serie C, chi va in B

Come già sappiamo da un paio di giornate, il Girone A è stato vinto dall’Arezzo, che ha quindi conquistato la promozione in Serie B, mentre nei Girone B e C la lotta è ancora aperta.

Nel Girone B infatti Trento e Vicenza sono separate solamente da un punto, con le trentine avanti 71 a 70 e in vantaggio anche negli scontri diretti. Pertanto, con un arrivo a pari punti, Trento festeggerebbe la Serie B.

Apulia Trani e Chieti sono invece separate da 2 punti nel Girone C, 70 a 68, con il Chieti però avanti negli scontri diretti e quindi vincitore in caso di parità finale.

Calcio Femminile Serie C, chi retrocede e chi va ai playout

Tutto definito nel Girone A, con Caprera e Pistoiese retrocesse in Eccellenza, mentre Real Meda, Pontedera, Fiammamonza e Perugia disputeranno i playout.

Ancora da decidere invece la griglia del Girone B. Oltre alla Spal, retrocederà una fra Atletico Oristano e Mittici, mentre l’altra farà i playout insieme a Isera e Vis Civitanova e una fra Bologna, Padova e Portogruaro.

Infine nel Girone C non ci sono retrocessioni dirette a causa dei ritiri di Catania e Aprilia Racing, ma solamente i playout che vedranno protagoniste Grifone Gialloverde, Roma Decimoquarto, Fesca Bari e Eugenio Coscarello.

Calcio Femminile Serie C, quando si gioca

Il 2-0 della Lucchese a La Spezia ha inaugurato l’ultima giornata, mentre sabato 4 giugno alle 20 si gioca l’anticipo del Girone A Pavia-Caprera. Domenica invece andrà in scena il resto del programma con inizio alle 15.30 eccezion fatta per Grifone Gialloverde-Lecce Women (ore 11), Pinerolo-Ternana (ore 11.15) e Vis Mediterranea-Trastevere (16.30).

Serie C Femminile Girone A, trentesima giornata

Spezia-Lucchese 2-0 (già giocata)

Pavia-Caprera

Arezzo-Fiammamonza

Pistoiese-Azalee Solbiatese

Genoa-Orobica-Bergamo

Pinerolo-Ternana

Real Meda-Perugia

Città di Pontedera-Independiente Ivrea

Serie C Femminile Girone B, trentesima giornata

Atletico Oristano-Mittici

Bologna-Padova

Trento-Brixen Obi

Riccione-Venezia Fc

Isera-Spal

Portogruaro-Triestina

Vfc Venezia-Jesina

Vicenza-Vis Civitanova

Serie C Femminile Girone C, trentesima giornata

Eugenio Coscarello-Apulia Trani

Fesca Bari-Chieti

Grifone Gialloverde-Lecce Women

Independent-Roma XIV Decimoquarto

Matera-Crotone

Vis Mediterranea-Trastevere

Quindi, al termine di questi novanta minuti, avremo finalmente i verdetti conclusivi di questo emozionante campionato che è rimasto in bilico fino alla fine.