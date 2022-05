Serie C Femminile 2021/2022, 29^ giornata, chi va in B

Serie C Femminile, tutti i risultati del ventinovesimo turno dei Gironi A, B e C. Chi è promosso in B, chi retrocede in Eccellenza

Il campionato di Serie C di calcio femminile 2021/2022 ha concluso anche la penultima giornata, ma non sono arrivati nuovi verdetti per quanto concerne le squadre promosse in Serie C, pertanto c’è da attendere.

Oltre all’Arezzo, di cui già sapevamo da un paio di turni, mancano all’appello il nome delle vincitrici dei gironi B e C. Ma, per conoscere anche questi ultimi due nominativi, sarà necessario attendere la disputa degli ultimi novanta minuti, in programma la prossima domenica.

Serie C femminile: chi va in Serie B

La promozione in Serie B è ad appannaggio solo delle prime classificate di ciascun raggruppamento. Detto dell’Arezzo nel Girone A, che ha conquistato la matematica promozione un paio di giornate fa, nel Girone B prosegue il testa a testa tra Trento (71 punti) e Vicenza 70, mentre nel Girone C l’Apulia Trani ha due lunghezze di margine sul Chieti.

Chi retrocede in Eccellenza

La retrocessione in Eccellenza invece riguarda le ultime due classificate di ciascun raggruppamento più altre due per ogni girone attraverso i playout, che vengono disputati dalla terzultima alla sestultima. Nel girone C, essendosi ritirate due squadre, non ci saranno retrocessioni dirette, ma solamente i playout che coinvolgono i club dall’ultimo al quartultimo posto, ovvero Grifone Gialloverde, Roma Decimoquarto, Fesca Bari ed Eugenio Coscarello.

Invece nel girone A gli spareggi riguarderanno Real Meda, Pontedera, Fiammamonza e Perugia, con Pistoiese e Caprera retrocesse in Eccellenza. Nel girone B invece la Spal è già retrocessa, mentre Atletico Oristano e Mittici si contendono l’ultimo posto disponibile ai playout.

Serie C Femminile Girone A, i risultati 29ª giornata

Azalee Solbiatese-Spezia 3-1

Caprera-Arezzo 0-2

Fiammamonza-Real Meda 1-2

Independiente Ivrea-Pinerolo 3-3

Lucchese-Pavia 3-2

Orobica Bergamo-Pistoiese 5-2

Perugia-Città di Pontedera 1-1

Ternana-Genoa 0-1

Serie C Femminile Girone B, i risultati 29ª giornata

Spal-Bologna 0-3

Padova-Vfc Venezia 1-1

Jesina-Portogruaro 4-1

Mittici-Riccione 0-4

Brixen Obi-Isera 5-1

Triestina-Atletico 0-2

Venezia Fc-Vicenza 0-1

Vis Civitanova-Trento 1-6

Serie C Femminile Girone C, i risultati 29ª giornata

Apulia Trani-Independent 6-0

Crotone-Rever Roma 0-3

Chieti-Res Women 3-2

Roma XIV Decimoquarto-Vis Mediterranea 0-2

Trastevere-Matera 3-0

Lecce Women-Fesca Bari 5-0

In altre parole anche il campionato di Serie C Femminile non fa differenza rispetto a Serie A e Serie B, che hanno visto esprimere gli ultimi verdetti solamente dopo gli ultimi novanta minuti di gioco.