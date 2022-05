Serie C femminile 2021/2022, 29^ giornata. Chi va in B

Serie C Femminile 2021/2022, il calendario gare dei Gironi A, B e C. A che ora si gioca e i possibili verdetti

La ventinovesima giornata del campionato di Serie C femminile 2021/2022 si disputerà interamente domenica 29 maggio con inizio alle 15.30, Ternana-Genoa e Trastevere-Matera inizieranno rispettivamente alle 11 e alle 12.

LEGGI ANCHE: Serie C Femminile, chi resta in C

Calcio femminile Serie C, chi va in B

Il verdetto nel Girone A è già arrivato, con l’Arezzo che ha già conquistato la matematica promozione in Serie B. Ricordiamo infatti che il salto in Serie B spetta solamente alla vincitrice di ciascun raggruppamento.

Nel Girone B è invece serratissima la lotta, con protagoniste Trento e Vicenza che sono separate solamente da un punto (68 a 67). Le trentine saranno impegnate sul campo della Vis Civitanova, mentre le vicentine su quello del Venezia che, terzo a 63 punti, ha ancora una percentuale di speranza, seppur minuscola.

Anche nel Girone C la bagarre è accesa. L’Apulia Trani ha due lunghezze di vantaggio sul Chieti e molto probabilmente bisognerà attendere la conclusione del prossimo turno per conoscere chi salirà in A.

LEGGI ANCHE: Serie B femminile chi va in Serie C

Serie C Femminile Girone A

Azalee Solbiatese-Spezia

Caprera-Arezzo

Fiammamonza-Real Meda

Independiente Ivrea-Pinerolo

Lucchese-Pavia

Orobica Bergamo-Pistoiese

Perugia-Città di Pontedera

Ternana-Genoa

Serie C Femminile Girone B

Spal-Bologna

Padova-Vfc Venezia

Jesina-Portogruaro

Mittici-Riccione

Brixen Obi-Isera

Triestina-Atletico Oristano

Venezia Fc-Vicenza

Vis Civitanova-Trento

Clacio femminile Serie C Girone C

Apulia Trani-Independent

Crotone-Rever Roma

Chieti-Res Women

Roma XIV Decimoquarto-Vis Mediterranea

Trastevere-Matera

Lecce Women-Fesca Bari

Come abbiamo visto, a 180 minuti dalla conclusione il campionato di non ha ancora emesso tutti i verdetti. Da stabilire infatti ci sono anche le squadre che retrocederanno in Eccellenza e quelle che faranno i playout. Ma già alla fine di questo turno, avremo indicazioni più precise.