La quinta giornata di Serie B femminile potrebbe favorire le squadre già posizionate

Si gioca tutto alle ore 15 di domenica 22 ottobre la quinta giornata di Serie B femminile con un turno di campionato ancora una volta sostanzialmente favorevole alle squadre di testa.

In particolare per Lazio e Ternana, quattro vittorie in altrettante partite e già lanciatissime verso quello che sarà un campionato di vertice dove solo la prima in classifica salirà direttamente in Serie A.

Serie B Femminile, gli impegni di Lazio e Ternana

La Ternana, miglior attacco del campionato con 18 gol (il doppio di quelli messi a segno dalla Lazio) ma anche miglior difesa assoluta con una sola rete subita, è impegnata in trasferta contro l’Arezzo, reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali a Genova. Interessante l’impegno della Lazio in quello che sarà il primo derby di Serie B, contro la Res Roma. Il tutto in attesa di quello che sarà lo scontro diretto in programma solo nel 13esimo turno stagionale, il 14 gennaio. E per allora forse le due capolista, fino a oggi inattaccabili, avranno già commesso qualche mezzo passo falso.

Le inseguitrici: tutte contro squadre di coda

Anche le cinque inseguitrici della coppia di testa sono impegnate in turni sostanzialmente abbordabili. Verona in casa con il Ravenna, Cesena fuori con il Tavagnacco, Pavia che ospita il Freedom. Le avversarie di chi cerca di tenere il ritmo di Lazio e Ternana, e che domenica scorsa hanno tutte vinto, sono impegnate contro squadre di coda, ultime in classifica e senza nemmeno un punto.

Favori del pronostico d’obbligo per anche il Brescia, in casa contro il Chievo Verona, e il Parma che è ospite del San Marino. Completa il quadro Bologna-Genoa, partita che potrebbe decretare quale delle due squadre è destinata ad alzare il proprio profilo.

Anche la Serie B la prossima settimana sarà in sosta per il doppio impegno della Nazionale contro Spagna e Svezia.