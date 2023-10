Serie B femminile 2023 – 24, la quarta giornata è caratterizzata da molte sfide testa-coda, Lazio e Ternana provano a scappare

Turno favorevole alle squadre di testa nella quarta giornata del campionato di Serie B femminile dove quasi tutte le formazioni della parte alta della classifica sono chiamate a impegni non impossibili.

Lazio e Ternana sono le uniche due squadre a punteggio pieno.

Serie B Femminile: Lazio, Ternana e le inseguitrici

La Lazio e la Ternana femminile, rispetto alle proprie avversarie, hanno il peso di un match infrasettimanale di Coppa Italia da smaltire. Ma né il Bologna, che domenica scorsa ha perso la sua imbattibilità e che gioca a Formello, né il Chievo Verona, che gioca in casa contro le Fere, hanno ampie chance di pronostico contro le due capolista che hanno la possibilità di allungare ulteriormente in vetta alla classifica.

Una classifica che vede ben sei squadre a 6 punti, anche loro impegnate contro avversarie sulla carta abbordabili. Tre delle inseguitrici sono impegnate tutte in trasferta con le tre squadre ancora in coda e senza punti. Il Verona a Cuneo con il Freedom, il Brescia a Ravenna e la sorprendente matricola Pavia in casa del Tavagnacco.

Serie B femminile le altre partite in calendario

Spicca anche la sfida del Parma, che dopo la sconfitta di domenica scorsa cerca immediato rilancio contro un Res Roma che ha invece festeggiato la sua prima vittoria stagionale. Genoa-Arezzo è la classica sfida tra due squadre che vogliono alzarsi da una zona che se non è pericolosa può rapidamente diventarlo mentre Cesena-San Marino offre gli spunti di un derby assolutamente classico.

Tutte le partite sono in programma domenica alle ore 15 tranne quella del Genoa, posticipata di un’ora

Serie B

Quarta giornata

Cesena-San Marino

Chievo-Ternana

Freedom-Verona

Lazio-Bologna

Parma-Res Roma

Ravenna-Brescia

Tavagnacco-Pavia

Genoa-Arezzo