Con una vittoria estremamente importante in chiave salvezza, il Sassuolo si allontana dalla zona retrocessione

Una delle chiavi di lettura alla vigilia della partita era che il Pomigliano, vincendo, avrebbe potuto accorciare la classifica e dunque agganciare il Sassuolo.

Ma le cose vanno in modo completamente opposto; a vincere è il Sassuolo e a questo punto la stagione di entrambe le squadre cambia in modo evidentissimo. Emiliane proiettate verso l’alto, forse addirittura in linea per l’accesso alla zona playoff scudetto, Pomigliano costretto a fare i conti per evitare le ultime due posizioni.

Pomigliano-Sassuolo 0-2

Il Pomigliano non ha nemmeno il tempo di cercare qualche offensiva interessante, di mettere sotto pressione la difesa avversaria. Dopo nemmeno 4’ il Sassuolo è già in vantaggio: Filangeri mette Kullashi davanti alla porta avversaria e l’attaccante svedese non sbaglia e firma il quarto gol di questa stagione.

Un episodio che alla lunga diventerà determinante: perché il Sassuolo lascerà l’iniziativa al Pomigliano, subito pericoloso con un calcio di punizione che imbecca il colpo d testa di Apicella, facendo la cosa che gli riesce meglio: agire di rimessa.

Il Pomigliano crea, ma con poca concretezza. In rapida successione arrivano due occasioni da gol importanti con Ferrario e Di Giammarino poi un calcio di rigore reclamato ma non concesso per un intervento di Missipo su Nambi.

Nella ripresa il Sassuolo coglie immediatamente una traversa con Kullashi. E sullo slancio inevitabile il raddoppio di Lana Clelland che beffa Buhigas con un cross che diventa tiro vincente. Il Pomigliano spinge ma lo fa in modo poco costruttivo e disordinato. Sassuolo vicino al terzo gol con Prugna, che costringe Buhigas a un ottimo intervento, e Beccari.

Le Pantere non danno mai l’impressione di potere rimettere in discussione la partita che si chiude con una vittoria importantissima, la terza di questa stagione, che porta la squadra emiliana in piena tranquillità.

In classifica

ll campionato di Serie A Femminile va in pausa, manca solo il posticipo tra Fiorentina e Inter e il Sassuolo precipita il Milan, bloccato in casa dal Napoli, in ottava posizione ponendosi immediatamente alle spalle del Como alla sua terza sconfitta consecutiva dopo il big match contro la Roma. Per il Pomigliano, una sola vittoria in undici partite, la situazione di classifica comincia a farsi notevolmente problematica. È l’unica squadra della parte sinistra della classifica che non fa punti. La salvezza è ora a cinque punti.