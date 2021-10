Serie A femminile, Inter-Roma 1-0: grande equilibrio, gol decisivo nel finale

Con un gol a tempo quasi scaduto, l’Inter conquista una vittoria importantissima nel finale contro la Roma

Serie A femminile, recupero: Inter-Roma 1-0 – Quarta vittoria stagionale per l’Inter di Rita Guarino che conquista un successo davvero molto significativo contro la Roma in uno scontro diretto tra le potenziali outsider.

Inter-Roma, la partita

Partita bella ed equilibrata tra due squadre bene organizzate che mancano tuttavia di un po’ di peso offensivo nel momento di tentare la conclusione a rete. Meglio l’Inter in avvio, con un possesso palla ordinato che tuttavia crea pochissimo. É la Roma tuttavia a fare vedere le cose migliori, soprattutto quando la squadra di Spugna trova spazio sulle fasce: tre le conclusioni di una certa pericolosità che costringono Durante ad altrettanti interventi. Prima con Glionna, poi con Giugliano e De Moraes.

L’Inter si scrolla la pressione delle giallorosse solo nel secondo tempo, quando la Roma ha una leggera flessione soprattutto dal punto di vista fisico. Guarino ha il merito, e un po’ anche il coraggio, di cambiare modulo e cercare qualcosa di più offensivo: è una scommessa che paga nel finale anche quando il match sembra ormai destinato a un pareggio. Prima è Polli a sfiorare il bersaglio. Ma è Ajara Njoya a risultare determinante giocando dieci minuti con buona personalità prima di trovare il gol decisivo a cinque minuti dal termine, ancora una volta dopo un bell’uno-due con Polli.

Quarta vittoria per l’Inter, punizione forse troppo severa per una Roma comunque molto funzionale e piacevole per oltre un’ora.

Il tabellino

INTER-ROMA 1-0

85′ Ajara Njoya

INTER: 22 Durante; 13 Merlo (91′ Kathellen 14), 2 Sønstevold, 19 Alborghetti, 3 Landström; 20 Simonetti, 5 Karchouni, 27 Csiszàr; 18 Pandini (46′ M. Portales 17), 7 Marinelli, 10 Bonetti (57′ Njoya Ajara 33).

ROMA: 12 Ceasar, 3 Di Guglielmo, 4 Soffia, 7 Andressa, 10 Giugliano, 15 Serturini (84′ Corelli 34), 17 Thaisa (75′ Greggi 20), 18 Glionna, 25 Swaby, 29 Lazaro (75′ Pirone 9), 32 Linari

Ammoniti: Lazaro, Csiszàr, Swaby, Giugliano