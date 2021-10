Serie A femminile, il Sassuolo risponde alla Juventus: sesta vittoria

Nel sesto turno del campionato di Serie A femminile non si interrompe la serie positiva del Sassuolo, a punteggio pieno. Pareggio tra Milan e Roma

Calcio femminile, sesta giornata Serie A – Due erano la curiosità alla vigilia del sesto turno del massimo campionato di calcio femminile. Se il Sassuolo avrebbe retto il ritmo della Juventus e chi tra Milan e Rom avrebbe conquistato il ruolo di terza forza del campionato.

Calcio femminile, testa a testa tra Sassuolo e Juventus

Il Sassuolo è sicuramente l’anti-Juventus. E cresce l’attesa in vista dello scontro diretto in programma tuttavia solo il 5 dicembre. Le insidie saranno molte sia per la Juventus che per il Sassuolo, a cominciare dal prossimo turno, quando le emiliane affronteranno la Roma.

Nel frattempo le neroverdi di Piovani conquistano la loro sesta vittoria consecutiva pur con qualche sofferenza contro l’Empoli. Splendida gara. Vantaggio emiliano di Cantore dopo pochi minuti. Nel secondo tempo fuochi d’artificio: un gol annullato a Dubcova, il raddoppio – sempre con la giocatrice ceca – di corta misura poi la doppietta di Cantore. Ma è su un netto 3-0 che il Sassuolo si rilassa un po’ troppo. Bardin segna per l’Empoli sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi Cinotti sfrutta un errore in uscita di Lemey firma il 3-2 e nel finale l’Empoli va addirittura vicino al pareggio con Orsi che salva il risultato nel finale. Il Sassuolo vince e affianca la Juventus in cima alla classifica.

I RISULTATI DELLA SESTA GIORNATA DI SERIE A FEMMINILE

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Milan e Roma, la terza forza

Il big tra Milan e Roma finisce in parità, 1-1 e di fatto considerando anche una gara da recuperare della Roma (quella con l’Inter rinviata per un caso di Covid) le due squadre sono davvero una validissima alternativa in un campionato dove gli scontri diretti peseranno moltissimo. Al Vismara vantaggio giallorosso con Serturini su assist di Andressa. Poi, dopo due occasioni importanti con le quali la Roma sfiora il raddoppio, arriva il meritato pareggio del Milan nella ripresa: Grimshaw da posizione angolatissimo infila in porta un tiro-cross che sorprende la difesa romanista. Milan più pericoloso fino al termine: ancora con Thomas, Grimshaw e Boquete. Ma la difesa della Roma regge.

Fissato intanto il recupero tra Inter e Roma, fissato per il 16 ottobre alle 14.30.

Vittoria importante per la Fiorentina che vince 3-1 in rimonta sul campo del Verona. Gol di Cedeño: al quale la Fiorentina risponde con grande autorevolezza esprimendo bel gioco. Pareggio di Baldi e nella ripresa i gol della vittoria con un’autorete di Ambrosi e Lundin. La Serie A torna in campo a fine mese, 30 e 31 ottobre, dopo le partite della nazionale contro Croazia e Lituania valide per le Qualificazioni al Mondiale del 2023.