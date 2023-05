La poule salvezza del campionato femminile di Serie A si chiude con una sfida senza esigenze di classifica per Como e Sassuolo

Classifica ormai delineata per Como e Sassuolo che non hanno obiettivi, se non quello di chiudere nel modo migliore una stagione che le vede entrambe confermate anche nella prossima stagione di Serie A femminile.

L’unica sentenza ancora da delineare dopo quella della retrocessione del Parma, confermata la settimana scorsa dopo la sconfitta contro la Sampdoria, è la penultima in classifica che dovrà affrontare la rischiosissima coda nello spareggio con la seconda in classifica di Serie B, ancora da definire. Sfida decisiva in questo senso a Palma Campania tra Pomigliano e Sampdoria. Le partite di Serie B sono in programma invece domenica pomeriggio.

Sassuolo Femminile- Como, statistiche e curiosità

Uno dei temi interessanti di questa partita, che non cambierà la posizione finale di classifica di entrambe le squadre considerando che il Sassuolo è reduce da quattro vittorie in cinque partite ed è primo con dieci punti di vantaggio proprio sulle Lariane, è che l’unica sconfitta delle emiliane in questa seconda parte della stagione del campionato di Serie A femminile è arrivata proprio a Como. Unica pecca di una post-season praticamente perfetta.

In compenso il Sassuolo in casa è a punteggio pieno. E potrebbe arrivare per la prima volta dopo quasi due anni a cinque successi casalinghi consecutivi in un rush che vede le neroverdi in attivo di otto vittorie nelle ultime nove partite. Un ruolino decisamente eccellente rispetto a un avvio di stagione piuttosto sofferto. Notevole anche il fatto che il Sasuolo abbia ottenuto più vittorie di qualsiasi altra squadra, solo la Roma ha fatto altrettanto bene nella poule scudetto.

Il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato ha riposato. Como che ha perso in casa 0-1 dal Pomigliano. Lariane ancora prive di Matile Pavan dopo il grave infortunio contro il Parma.

Tra le giocatrici in campo occhi puntati invece su Clelland del Sassuolo che punta a una stagione in doppia cifra di gol, sarebbe la prima delle neroverdi negli ultimi due campionati di Serie A.

Sassuolo Femminile- Como si gioca all’Enzo Ricci sabato 27 maggio alle ore 12.30, arbitra Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Diretta Live in streaming su TIMVision. Sempre in zona salvezza la partita fra Pomigliano femminile e Sampdoria