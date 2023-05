Partita decisiva per Pomigliano femminile e Samp. Ultime news e come vederla e cosa succede in caso di vittoria o pareggio

Ultimo turno del campionato di Serie A femminile, si chiude anche la post-season con la poule salvezza. L’unica certezza è che una delle due tra Pomigliano femminile e Sampdoria sarà salva.

L’altra dovrà difendersi in un ultimo tentativo, lo spareggio con la seconda classifica di Serie B.

Pomigliano Femminile-Sampdoria: come funziona la corsa salvezza

I casi per questi ultimi 90’sono relativamente semplici. Il Parma, che riposa dopo la sconfitta con la Sampdoria della settimana scorsa, è ormai aritmeticamente retrocesso senza appello. Per Pomigliano e Sampdoria questa è invece l’ultima occasione. Il Pomigliano ha tre punti di vantaggio, dunque ha a disposizione due risultati su tre. Vincendo o pareggiando le Pantere sono salve. E chiudono un campionato sofferto e difficile nel modo migliore come ottava assoluta di Serie A.

La Sampdoria invece ha una sola possibilità, vincere. Con la vittoria le blucerchiate aggancerebbero in classifica il Pomigliano. E a parità di punti scatterebbe la regola degli scontri diretti che considerando questa potenziale vittoria e i tre precedenti vedrebbe in vantaggio proprio la Samp.

Tutto abbastanza semplice. La Samp deve vincere, diversamente la sua stagione continuerebbe con una coda davvero impegnativa. Uno spareggio, contro Lazio, Napoli o Cittadella: dipende dalle partite in programma nel campionato cadetto femminile di domenica pomeriggio.

Pomigliano Femminile-Sampdoria: statistiche e precedenti

Come detto Sampdoria in vantaggio negli scontri diretti di questa stagione contro il Pomigliano che però può contare sui numeri di Martinez (ex di turno) e Corelli, a segno con tre reti a testa nelle ultime sette marcature delle Pantere. Anche Taty ha bei ricordi con la Sampdoria che marcò il suo primo gol in Serie A proprio contro le blucerchiate. Dovranno migliorare molto in difesa le campani. Troppi gol subiti per il Pomigliano, reduce dalla vittoria di Como, ma soprattutto troppe reti incassate negli ultimi minuti che sono costati punti estremamente preziosi.

Samp che ha festeggiato il primo gol del suo capitano Tarenzi domenica scorsa, recupera Gago – reduce dalla squalifica – e conferma l’imprescindibile Agnese Bonfantini, attaccante decisiva nella seconda parte della stagione con sei gol, oltre a quello marcato con la Juventus. È il suo miglior risultato stagionale come nel campionato di tre anni fa con la Roma. Ma Bonfantini insegue anche il suo primo gol in trasferta in un anno e mezzo. Con la Samp ha segnato sempre e solo a Bogliasco.

Pomigliano Femminile-Sampdoria si gioca sabato 27 maggio alle 12.30 al comunale di Palma Campania, arbitra Matteo Centi di Terni. Diretta in streaming su TIMVision.

