Sampdoria Femminile-Inter Women 0-2, nerazzurre prime in Serie A

L’Inter femminile infligge la prima sconfitta alla Samp donne e si proietta in cima alla classifica. Le nerazzurre sono prime da sole. Cronaca e tabellino.

L’Inter Women è la nuova capolista del campionato Italiano di Serie A femminile: le nerazzurre hanno infatti battuto la Sampdoria portandosi da sole in vetta alla classifica.

Di seguito la cronaca della partita di calcio femminile.

Sampdoria-Inter femminile, primo tempo

Primo tempo avaro di emozioni a Bogliasco: le due squadre infatti si studiano e sembrano aver più paura di perdere che voglia di vincere.

Un’occasione per parte comunque c’è, ma prima Tampieri si oppone a Chawinga e poi, quasi all’intervallo, Durante si oppone prima a Gago e poi a Tarenzi, inchiodando il risultato della prima frazione sullo 0-0.

In una partita così bloccata a far saltare gli equilibri è, come di consueto, un episodio: al 61′ infatti Fallico devia con la mano un colpo di testa di Bonetti, causando un rigore contro la Samp e prendendosi un’ammonizione. Dal dischetto si presenta dunque la stessa Bonetti che non sbaglia.

La rete in cassata manda fuori giri le padrone di casa e, un minuto dopo, arriva anche il raddoppio nerazzurro: retropassaggio suicida di Pisani, Chawinga brucia sul tempo Tampieri in uscita e, a porta completamente vuota, ha vita facile nell’insaccare lo 0-2.

La Samp femminile comunque non demorde e al 72′ avrebbe una clamorosa occasione con Gago, la quale similmente a quanto fatto da Chawinga poco prima approfitta di un’incertezza avversaria per presentarsi a tu per tu con Durante, la quale è tuttavia bravissima a disturbarla e a farle calciare fuori un pallone che chiedeva solo di essere appoggiato in porta.

Dopo un’altra occasione sventata dal portiere interista, la gara si chiude dunque sullo 0-2. La Sampdoria Women conosce dunque per la prima volta il sapore della sconfitta, l’Inter donne festeggia invece vittoria e primato solitario nella classifica di Serie A femminile.

Tabellino Sampdoria Femminile-Inter Women

SAMPDORIA ( 4-3-1-2): Tampieri; Panzeri, Pisani, Spinelli, Oliviero (77′ Giordano); Regazzoli (77′ Conc), Re (55′ Fallico), Baldi (55′ Cuschieri); Rincon; Tarenzi (68′ Cedeño), Gago. All.: Cincotta

INTER (4-3-3): Durante; Sonstevold, Kristjansdottir, Van der Gragt, Merlo; Karchouni (74′ Brustia), Mihashi, Santi (77′ Csiszar); Bonetti (74′ Marinelli), Polli (58′ Nchout), Chawinga (88′ Pandini). All.: Guarino

RETI: 62′ rig. Bonetti, 63′ Chawinga

