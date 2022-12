Parma-Fiorentina femminile, tutto facile per la Viola

La Fiorentina Women’s rifila quattro reti al Parma donne che resta ultimo in classifica. Sugli scudi Johannsdottir con una doppietta.

Tutto facile per la Fiorentina Femminile che regola il Parma Women con uno 0-4 a domicilio e continua la propria corsa in campionato: le viola ora sono infatti a +1 dalla Juventus, anche se la squadra di Montemurro ha una partita in meno.

Zero punti e conferma dell’ultimo posto in classifica, invece, per le ducali, oggi raramente apparse davvero in partita.

Parma-Fiorentina femminile, primo tempo

Bastano appena dodici minuti alla Fiorentina donne per creare la prima vera occasione da rete: a metterla a referto è Parisi che, con un tiro dalla distanza, centra la traversa. La prima rete della Viola, nonostante la grande pressione, arriva tuttavia solamente al 38′, quando Johannsdottir sfrutta al meglio un cross di Longo per segnare di testa il gol che vale il vantaggio toscano.

La prima parte di gara si chiude dunque con la squadra ospite avanti per 0-1, risultato che probabilmente va stretto alla Viola.

Parma-Fiorentina femminile, secondo tempo

Lo strapotere della si fa decisamente più dilagante nella ripresa, quando la squadra di Patrizia Panico prima raddoppia e poi chiude definitivamente il match con due gol che valgono il poker.

A segnare la rete valida per lo 0-2 è Kajan, la quale prima si procura (fallo di Jelencic) e poi trasforma il rigore che permette alle toscane di gestire con più calma (57′). Di Boquete (botta sotto l’incrocio da dentro l’area al 70′) e della scatenata Johannsdottir (diagonale da distanza ravvicinata cinque minuti dopo) sono invece le reti che mettono in ghiaccio un match in realtà mai apparso troppo equilibrato e che sarebbe anche potuto terminare con un divario più ampio (nel finale Capelletti si oppone per tre volte ai tentativi della Fiorentina).

Tabellino Parma Women vs Fiorentina Femminile

PARMA (4-3-3): Capelletti; Santoro, Heroum, Cox, Williams (46′ Jelencic), Arrigoni (46′ Farrelly), Benoit, Bardin (88′ Nicolini); Cambiaghi (71′ Acuti), Martinovic, Banusic (78′ Caiazzo). All.: D. Panico

FIORENTINA (4-1-4-1): Schroffenegger; Erzen, Tortelli, Agard (81′ Breitner), Cafferata (80′ Jackmon); Parisi; Johannsdottir, Boquete (85′ Monnecchi), Severini, Kajan (77′ Sabatino); Longo (77′ Mijatovic). All.: P. Panico