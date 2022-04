Nazionale italiana femminile: quando si gioca Italia-Lituania e dove vederla

Nazionale femminile italiana in campo al Tardini. Come e quando vedere Italia-Lituania, partita di qualificazione ai Mondiali donne 2023. Giocatrici convocate e guida Tv.

Nazionale italiana di calcio femminile, le azzurre tornano in campo venerdì 8 aprile alle ore 19:00. L’Italia affronterà infatti la Lituania nella gara valida per la settima giornata della fase a gironi delle qualificazioni al Mondiale 2023 di calcio femminile. In attesa del fischio d’inizio, ecco alcune informazioni utili prima della partita, importante per capire chi si qualifica ai mondiali.

Nazionale italiana femminile, come si qualifica ai mondiali

L’Italia al momento si torva al secondo posto del girone con 15 punti, frutto di 5 vittorie e una sconfitta, quella maturata contro la Svizzera lo scorso novembre (la nazionale elvetica è a punteggio pieno). Le azzurre hanno dunque bisogno di vincere entrambe le prossime partite per arrivare prime e approdare direttamente al prossimo Mondiale femminile, evitando la lotteria dei play-off, obbligatori in caso di secondo posto.

Chi sono le giocatrici della nazionale femminile di calcio

Classifica girone qualificazioni mondiali 2023 femminili

Se l’Italia è attualmente al secondo posto con 15 punti, dietro la Svizzera prima, la nazionale della Lituania con un punto, un gol fatto e diciannove subiti, ha francamente poco da dire in questo girone. Le avversarie dell’Italia donne scenderanno però in campo per cercare di riscattare la pesante sconfitta incassata all’andata, quindi le azzurre dovranno prestare molta attenzione e non prendere sotto gamba l’avversario.

Le convocate di Milena Bertolini per le partite dell’Italia

La CT della nazionale di calcio femminile Milena Bertolini, per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali, ha chiamato 26 giocatrici. Di seguito potete consultare l’elenco completo delle convocate sul sito della FIGC italiana femminile.

Come si può notare fra le calciatrici chiamate, ben 9 sono della Juventus femminile, arrivate a Coverciano con un velo di tristezza per l’eliminazione dalla Champions League. Il CT però le ha invitate ad essere orgogliose del percorso fatto nel torneo. Per il resto le scelte sono state fatte in base allo stato di forma mostrato nelle partite di campionato. L’allenatrice ha inoltre presentato alla stampa i prossimi due impegni della Nazionale femminile, spendendo ovviamente due parole anche sulla Lituania.

Queste le sue dichiarazioni: «Se vogliamo qualificarci per la fase finale del Mondiale femminile, sappiamo che dobbiamo vincere tutte le partite. In questo momento siamo concentrate sulla gara contro la Lituania: mi aspetto un avversario agguerrito, che proverà a chiuderci tutti gli spazi. Partecipare alle fasi finali di manifestazioni come Europei e Mondiali è fondamentale per far crescere il nostro movimento, per farci conoscere dalle italiane e dagli italiani».

Dove vedere Italia-Lituania femminile

La partita Italia–Lituania si disputerà allo stadio Tardini di Parma con fischio d’inizio fissato per le ore 19. La gara si potrà vedere gratis su RAI Sport + HD, canale disponibile al numero 58 del digitale terreste oppure in streaming su RaiPlay.



