L’Italia femminile affronta la Svezia nella seconda partita dei gironi di Women’s Nations League 2023-24. Orario, formazioni, pronostici e dove vederla.

Nazionale donne-Svezia. L’Italia scende in campo contro la formazione scandinava per la 2a giornata del girone C di UEFA Nations League. Ecco dove e quando, nel seguente video di presentazione del match tratto dal nostro canale YouTube Dsw calcio femminile.

Un test importante, sulla carta proibitivo, per verificare il percorso di crescita della squadra affidata ad Andrea Soncin e alla sua vice, Viviana Schiavi.

Nazionale donne-Svezia: canale tv e streaming

Partita : Italia-Svezia

: Italia-Svezia Data : 26 settembre

: 26 settembre Orario Tv : 17:45

: 17:45 Dove vederla in Tv : in diretta su Rai 2

: in diretta su Rai 2 Come vederla in streaming: su RaiPlay.

Italia-Svezia si gioca alle ore 17.45 a Castel di Sangro. Inizialmente la partita avrebbe dovuto giocarsi alle 18.30 ma per consentire alle giocatrici di rientrare in aereo presso le diverse destinazione il calcio d’inizio è stato anticipato. Arbitra l’incontro Ivana Projkovska, arbitro macedone.

Nazionale donne-Svezia, precedenti e statistiche

L’Italia arriva dalla bella vittoria di St.Gallen contro la Svizzera, un risultato che potrebbe risultare decisivo nel conto del girone per evitare il quarto posto, quello che retrocede in seconda fascia, e per mantenere la posizione nel ranking FIFA. Svezia sconfitta in casa in una partita bella e spettacolare contro la Spagna campione del mondo: un 2-3 deciso a tempo scaduto dopo un pareggio in extremis delle svedesi e il calcio di rigore provocato da Ilestedt, espulsa, e trasformato da Mariona Caldentey.

I precedenti registrati in archivio tra Svezia e Italia sono 25; 16 le vittorie svedesi, quattro i successi azzurri, cinque i pareggi in un bilancio nettamente favorevole alle scandinave. La Svezia grazie al terzo posto al recente Mondiale, vittoria nella finalina di consolazione sulle padrone di casa dell’Australia, ha conquistato il primo posto assoluto nel ranking FIFA. Prima del mondiale era terza…

Svezia, chi sono le avversarie dell’Italia femminile

La Svezia vanta una tradizione straordinaria nel calcio femminile. Quello svedese, l’Allsvenskan, è stato il primo vero campionato professionistico: fu la Svezia a mettere sotto contratto per prima tutte le più importanti calciatrici mondiali. E anche se le Blagult hanno sempre fallito l’assalto al Mondiale o alle Olimpiadi, la Svezia è una potenza davvero assoluta.

Il campionato svedese oggi è meno rappresentativo rispetto a quelli di Inghilterra, Germania, Francia o Spagna ma resta un punto di riferimento importante soprattutto per il valore del settore giovanile. Prova ne è il fatto che la ‘legione straniera’ delle svedesi sotto contratto nei principali campionati professionistici e probabilmente la più numerosa in senso assoluto. Eppure nel proprio albo d’oro la Svezia vanta soltanto un titolo major, il campionato europeo vinto nel 1984. Due volte sconfitta nella finale olimpica, l’ultima delle quali proprio a Tokyo, a sorpresa, contro il Canada, una nel mondiale, nel 1984. Da allora tanti piazzamenti eccellenti ma niente coppe.

Italia femminile vs Svezia, probabili formazioni

L’ultimo precedente dell’Italia contro la Svezia rappresenta un ricordo bruciante: la netta sconfitta ai Mondiali, in una partita dominata nettamente dalla squadra avversaria che ha irrimediabilmente ridimensionato il progetto azzurro con la squadra di Milena Bertolini eliminata già dalla fase a girone con due sconfitte in tre partite.

Per questo incontro però Soncin ha ampia possibilità di scelta: il CT potrebbe decidere di schierare in gran parte la stessa squadra che ha vinto in Svizzera, oppure di optare per un turnover che dia una possibilità alle giocatrici che vuole provare sul campo. A cominciare dalle giovanissime Dragoni e Beccari. E magari da Sara Gama in difesa, rientrata nel gruppo dopo l’assenza ai Mondiali. Quasi certamente fuori Bartoli protagonista di un grande match in Svizzera ma vittima di un brutto incidente al volto che l’ha vista costretta a uscire anzitempo con una probabile frattura al naso.

Queste le ultime sulle formazioni:

Italia (4-4-2): Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Gama, Bergamaschi; Galli, Dragoni, Caruso, Greggi, Cantore; Giacinti, Beccari.

Svezia (4-4-3): Musovic, Andresson Eriksson, Lennartson, Sembrandt; Rubens, Asslani, Bennison; Hurtig, Jakobsson, Blackstenius.

Pronostico Nazionale donne-Svezia

Quote dei pronostici favorevoli alla Svezia considerando i recenti risultati e le statistiche: la vittoria dell’Italia è mediamente quotata tra i 3.60 e i 4. Poco meno probabile il pareggio secondo i quotisti. Vittoria della Svezia al momento valutata tra i 2 e i 2.20.

Pronostico: 2