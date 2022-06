Nazionale donne, convocate Euro 2022: la lista

L’Italia ha reso nota la lista delle 23 giocatrici che parteciperanno all’Europeo femminile in programma in Inghilterra dal 6 luglio

Si comincia a fare sul serio. L’Italia di Milena Bertolini che da almeno un mese sta lavorando al gran completo in vista dell’Europeo in Inghilterra adesso ha nomi e cognomi.

Europeo Donne, l’Italia di Milena Bertolini

Ieri l’ultima riunione tecnica, poi un breve discorso del CT che ha ringraziato per la disponibilità tutte le azzurre che hanno partecipato al raduno e salutato e quattro giocatrici che non rientreranno nella lista delle 23 atlete prescelte per le gare ufficiali. Prima l’ultima amichevole di Castel di Sangro, poi le tre sfide dell’Europeo. A lasciare il gruppo sono Roberta Aprile, Angelica Soffia, Giada Greggi e Annamaria Serturini, che già ieri sera hanno lasciato il gruppo di lavoro e il ritiro di Castel di Sangro.

Il programma delle Azzurre

Due giorni di riposo. Tecnico e squadra si ritroveranno di nuovo a Castel di Sangro domani pomeriggio per altri tre giorni di allenamento a pieno regime in vista della partita amichevole il 1 luglio alle al ‘Patini’ di Castel di Sangro contro la quotatissima Spagna. Lunedì 4 luglio partenza per Manchester e l’avventura dell’Europeo vera e propria avrà inizio.

L’obiettivo minimo è arrivare oltre la fase a gironi che nel 2017 in Olanda si chiuse con un fallimento. Un girone duro con tre avversarie quotate in uno dei gruppi più imprevedibili. Esordio il 10 luglio a Rotherham con la Francia (ore 21 italiane), poi le gare del i14 luglio (ore 18) con l’Islanda e il 18 luglio (ore 21) contro il Belgio.

Le convocate

Queste le 23 convocate della squadra azzurra, ruolo per ruolo

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).